Повторяйте материал и пользуйтесь картами

Мы продолжаем рассказывать о подготовке и сдаче выпускниками школ предметов по выбору. На этот раз в центре внимания — ЕГЭ по географии.

Минимальный балл ЕГЭ по географии, ниже которого вузы не устанавливают проходной порог для абитуриентов, — 37. На выполнение работы отводится три часа. На экзамен можно взять линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.

Экзаменационная работа содержит 34 задания. Первая часть — 27 заданий с кратким ответом. Есть задачи, где требуется записать ответ в виде числа, последовательности цифр или слова, задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик, а также требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка, с выбором нескольких правильных ответов и на установление правильной последовательности элементов. Вторая часть содержит семь заданий с развернутым ответом, в первом из которых должен быть рисунок, а в остальных требуется написать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос.

На экзамене оценивается подготовка по семи основным разделам школьного курса: «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», «Население мира», «Мировое хозяйство», «Природопользование и геоэкология», «Регионы и страны мира», «География России».

В Контрольно-измерительные материалы включены справочные материалы (контурные карты — политическая мира и федеративного устройства РФ с показанными на них государствами и субъектами РФ). Картами нужно пользоваться при выполнении всех заданий, например при определении страны (региона России) по описанию, сравнении плотности населения отдельных стран или регионов нашей страны и при выполнении других заданий, для правильного ответа на которые необходимо представлять положение на карте стран, указанных в условии.

Типичные ошибки на экзамене по географии чаще всего связаны с невнимательным прочтением условия заданий.

При выполнении заданий 2, 5, 6, 8, 22, 23 на установление правильной последовательности необходимо обратить внимание на то, что объекты требуется расположить в порядке возрастания (от меньшего к большему) того или иного показателя, повышения (от низкой к высокой) температуры воздуха, суммы атмосферных осадков и тому подобное.

Ответом на задание 21 может быть отрицательное число, в таком случае важно записать знак минус в отдельной клеточке. Если ответом на это задание является десятичная дробь, то запятую также следует записывать отдельно, по образцу, в инструкции.

При выполнении задания 28, в котором ответ — рисунок, следует пользоваться линейкой: размеры клеточек, на которые разграфлен бланк ответов № 2, меньше чем 5 х 5 миллиметров, и если выпускник будет «по клеточкам» строить основу для построения рельефа местности, то ее длина будет меньше, чем 8 сантиметров, требуемых по условию задания. И он не получит максимальный балл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Коломейцева, учитель географии школы № 1298:

— Школьники заканчивают изучать географию в 10-м классе. Тем сложнее сдавать ее в 11-м. Каковы же секреты успеха? Знание номенклатуры, понимание общих географических закономерностей, умение работать со статистическими данными и выполнять расчеты по формулам. Кроме того, важно знать крупнейшие центры добычи ресурсов в России и мире, знать специализацию стран мира и регионов нашей страны.