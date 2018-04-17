Для студентов-ветеринаров провели ярмарку вакансий

12 апреля в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина прошла ежегодная ярмарка вакансий. На ней были представлены 30 предприятий, которые предложили вакансии будущим ветеринарным специалистам по различным направлениям деятельности. На ярмарку пришли не только студенты, завершающие обучение в этом году, но и старшекурсники, которые интересуются вопросами трудоустройства.

Традиционное участие подведомственного Комитету ветеринарии города Москвы ГБУ «Мосветобъединение» является важным направлением работы по освещению деятельности учреждения в целях привлечения выпускников профильных ВУЗов для работы в государственной ветеринарной службе города Москвы.

После демонстрации презентационного фильма о работе госветслужбы студентам рассказали о трудоустройстве будущих ветеринарных специалистов в ГБУ «Мосветобъединение», где особое значение имеет система наставничества и обучения принятых молодых сотрудников.

Кроме того, в рамках презентации старшекурсники узнали, что ГБУ «Мосветобъединение» активно сотрудничает с Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина не только в вопросах трудоустройства выпускников, но и в организации учебной, производственной и преддипломной практик, а также стажировки для студентов.

Учебная практика под руководством опытных и квалифицированных ветеринарных специалистов направлена не только на закрепление знаний, полученных в процессе обучения, но и дает возможность студентам лучше узнать специальность, которой они будут заняты после окончания ВУЗа.

В заключение мероприятия состоялось общение со студентами в свободном формате, где ветеринарные специалисты ГБУ «Мосветобъединение» подробно ответили на все интересующие вопросы, касающиеся трудоустройства и работы в государственной ветеринарной службе Москвы.