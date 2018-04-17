Правительство будет определять количество квот для абитуриентов

Российские вузы и средние специальные учебные заседания скоро не смогут сами решать, сколько квотированных мест им выделять для абитуриентов и на какие специальности. Это станет прерогативой Правительства. Соответствующий проект закона поддержал 17 апреля Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В документе сказано, что выпускники, получившие целевое образование, будут обязаны отработать на государство не менее трёх лет.

Авторы инициативы рассчитывают, что она станет аналогом системы распределения времён СССР, но на условиях заключённого со студентом перед началом обучения договора. Затем выпускники должны будут 3 года отработать на том предприятии, которое за него поручилось.

Если компания откажется взять на работу целевика, то будет обязана выплатить ему неустойку в размере трёхкратной среднемесячной зарплаты по региону, где планировалось трудоустройство.

Что касается перечня заказчиков, то он будет дополнен за счёт предприятий оборонно-промышленного комплекса и госкорпораций.