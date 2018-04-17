В столице Ямала из-за вируса закрывают все школы

Салехарде с 18 апреля на неделю закроют все школы. Соответствующее постановление подписала главный санврач города Людмила Нечепуренко . Учиться дети будут дистанционно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации окружной столицы.

Кроме того, запрещено проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных, зрелищных, внешкольных мероприятий в закрытых помещениях. Возможно также поэтапное приостановление образовательного процесса в детсадах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 17 апреля, за неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратились 6,7 тысячи человек. Эпидпорог превышен на 12%. Рост по отношению к предыдущей неделе составил 2%. Больше всего заболевших — среди детсадовцев и школьников.

Лабораторно подтверждено 72 случая заражения гриппом.