Студенты магистратуры получат отсрочку от армии

Конституционный суд России разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от призыва на военную службу.

Как отмечается в материал суда, которые цитирует RT, «ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение».

В суде заявили, что такое ограничение не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции.