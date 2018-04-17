Студенты магистратуры получат отсрочку от армии 

Конституционный суд России разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от призыва на военную службу.
Как отмечается в материал суда, которые цитирует RT, «ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение».
В суде заявили, что такое ограничение не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба обладателя диплома бакалавра, который не смог получить отсрочку для обучения в магистратуре. Житель Татарстана дважды избегал повестки: сначала учась в выпускном классе средней школы, а затем поступив в Мордовский государственный университет. Но в третий раз военкомат ему в отсрочке отказал, ссылаясь на положения закона, пишет РИА Новости.