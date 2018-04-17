В Перми эвакуировали школу №101 на Гайве 

АиФ Пермь: последние новости

Шестой Тотальный диктант пермяки напишут среди кошек и уникальных растений

Студенты пермских вузов будут получать повышенную губернаторскую стипендию

В Прикамье откроется школа, которую долго не могли сдать из-за недоделок