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В Перми эвакуировали школу №101 на Гайве
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В Перми эвакуировали школу №101 на Гайве 

АиФ Пермь 25 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми провели эвакуацию учеников и педагогов из школы №101, которая располагается в микрорайоне Гайва. 17 апреля около 12 часов в учебном заведении сработала пожарная сигнализация.
На место сразу выехали экстренные службы.
«Возгорания в школе не обнаружили. Сейчас наши специалисты устанавливают причину, почему сработала пожарная сигнализация. Жизни и здоровью школьников и учителей ничего не угрожает», — рассказали «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Напомним, сегодня в Перми проходят проверки систем оповещения.
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