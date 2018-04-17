В Перми эвакуировали школу №101 на Гайве 

В Перми провели эвакуацию учеников и педагогов из школы №101, которая располагается в микрорайоне Гайва. 17 апреля около 12 часов в учебном заведении сработала пожарная сигнализация.
На место сразу выехали экстренные службы.
«Возгорания в школе не обнаружили. Сейчас наши специалисты устанавливают причину, почему сработала пожарная сигнализация. Жизни и здоровью школьников и учителей ничего не угрожает», — рассказали «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Напомним, сегодня в Перми проходят проверки систем оповещения.