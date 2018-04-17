Ещё
В Подмосковье отремонтируют порядка 50 ДК и школ искусств за 5 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье отремонтируют порядка 50 ДК и школ искусств за 5 лет 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИАМО
КРАСНОГОРСК (Московская область), 17 апр — РИА Новости. Более 30 объектов культуры и 14 школ искусств Подмосковья войдут в программу капремонта на 2019-23 годы, сообщила журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.
" Это большое количество, но потребность еще больше", — сказала Косарева.
Она отметила, что впервые в подмосковных детских школах искусств начнется программа по замене музыкальных инструментов. «За пять лет предстоит заменить 15 тысяч самых востребованных инструментов: рояли, пианино, аккордеоны и баяны. Этим летом планируем заменить 3,5 тысячи инструментов», — отметила глава регионального Минкаультуры.
Всего в регионе насчитываются 266 домов культуры, требующих ремонта. За пять лет реализации программы на ремонт 29 домов культуры и строительство пяти новых будет потрачено более 4,5 миллиарда рублей. На ремонт и реконструкцию детских школ искусств — около 1,8 миллиарда рублей. Всего на территории Московской области функционирует 920 домов культуры и 208 школ искусств, в которых занимаются около 92 тысячи детей.
РИА Новости: последние новости
Студентов-бюджетников после выпуска могут обязать работать по специальности Студентам, обучающимся за рубежом, помогут трудоустроиться в России Президент РАН Сергеев получил награду за заслуги в науке во Франции
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО261
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту9
Скрипалей отравили жидкостью85
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа39
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами159
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение