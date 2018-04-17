Минкультуры Подмосковья предложило заменить 3,5 тыс. баянов, аккордеонов и роялей в музыкальных школах

«Существуют острая потребность в музыкальных инструментах. В Московской области всего в музыкальных школах более 15 тыс. инструментов, но мы предлагаем к замене самые не дорогостоящие инструменты, поскольку на них наибольший спрос. На фортепьяно учатся играть более 17 тыс. детей и еще 30 тыс. детей занимаются на других музыкальных инструментах, но учебная программа тоже предполагает занятия на рояле. Поэтому предлагаем к замене 3 тыс. 500 баянов, аккордеонов и роялей», — сказала министр.

Кроме этого, министр культуры Подмосковья попросила губернатора региона Андрея Воробьев предусмотреть расходы в формировании бюджета последующих лет.

В свою очередь, губернатор отметил необходимость детально изучить данный вопрос.

«Музыкальные инструменты — это чувствительная тема, запрос на музыкальные инструменты огромен. Нам нужно обязательно посмотреть на фабрики, которые производят их, чтобы и убедиться в качестве, и получить какие-то уникальные цены, учитывая большую программу по закупке музыкальных инструментов. Нам нужны эксклюзивные условия», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию и строительство детских школ искусств и домов культуры в Московской области выделено 6 млрд руб.