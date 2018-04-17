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Минкультуры Подмосковья предложило заменить 3,5 тыс. баянов, аккордеонов и роялей в музыкальных школах
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Минкультуры Подмосковья предложило заменить 3,5 тыс. баянов, аккордеонов и роялей в музыкальных школах 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Министр культуры Московской области Оксана Косарева предложила заменить 3,5 тыс. музыкальных инструментов в музыкальных школах региона. Соответствующее предложение она озвучила в ходе заседания подмосковного правительства.
«Существуют острая потребность в музыкальных инструментах. В Московской области всего в музыкальных школах более 15 тыс. инструментов, но мы предлагаем к замене самые не дорогостоящие инструменты, поскольку на них наибольший спрос. На фортепьяно учатся играть более 17 тыс. детей и еще 30 тыс. детей занимаются на других музыкальных инструментах, но учебная программа тоже предполагает занятия на рояле. Поэтому предлагаем к замене 3 тыс. 500 баянов, аккордеонов и роялей», — сказала министр.
Кроме этого, министр культуры Подмосковья попросила губернатора региона Андрея Воробьев предусмотреть расходы в формировании бюджета последующих лет.
В свою очередь, губернатор отметил необходимость детально изучить данный вопрос.
«Музыкальные инструменты — это чувствительная тема, запрос на музыкальные инструменты огромен. Нам нужно обязательно посмотреть на фабрики, которые производят их, чтобы и убедиться в качестве, и получить какие-то уникальные цены, учитывая большую программу по закупке музыкальных инструментов. Нам нужны эксклюзивные условия», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию и строительство детских школ искусств и домов культуры в Московской области выделено 6 млрд руб.
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