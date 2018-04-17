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В красноярской школе дети на уроках пекут блины и разводят цветы
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В красноярской школе дети на уроках пекут блины и разводят цветы 

АиФ Красноярск 40 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Ученики красноярской школы №45 на уроках русского языка и математики пекут блины и разводят цветы. Необычную методику в обучении предметов решила применить учитель начальных классов Анастасия Зеленова.
Преподаватель обучает ребят с помощью витагенной системы. Новый материал дети усваивают через наглядное применение бытовых вещей, жизненных ситуаций. Подобное образование позволяет детям использовать опыт, скрытый в подсознании. Кроме этого, эксперименты пробуждают интерес к новым знаниям.
К примеру, школьники знают, чтобы испечь блины, необходимо пройти определённые этапы: найти продукты, завести тесто, нагреть сковородку и только потом начать печь. Нельзя пропустить ни один пункт. Так же и в математике — нельзя нарушать ни один этап, чтобы решить задачу.
«Материал о составе слова учитель объяснила при помощи цветоводства. Детям было предложено посадить в горшки растение без корня и росток с корешком. Наблюдая за ростом цветка и статичностью ветки, дети сделали однозначный вывод — без корня растение существовать не может. Так, тему «Корень слова» даже объяснять не пришлось», — рассказывают в управлении образования.
Кстати, родителям будущих первоклассников нужно будет определиться, по какой программе будет учиться их ребёнок: традиционная «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа 21 века», или система развивающего обучения Занкова. В Дни открытых дверей специалисты подробнее расскажут об особенностях этим систем обучения.
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