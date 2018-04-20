Полицейские ЗАО задержали подозреваемого в краже

Злоумышленник, отжав оконную раму, проник в подвальное помещение жилого дома, после чего похитил оттуда несколько регуляторов давления и электропроводов, а затем их продал… Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району задержали 24-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в краже оборудования. В территориальный отдел поступило заявление о краже от представителя управляющей компании. Мужчина сообщил, что в доме на Гжатской улице пропало оборудование, предназначенное для отопительной системы. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник, отжав оконную раму, проник в подвальное помещение жилого дома. Молодой человек похитил несколько регуляторов давления и электропроводов, затем их продал, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-39. Полицейские ЗАО задержали подозреваемого в краже лифтового оборудования. Женщина сообщила, что в одном из домов по улице Ивана Франко похищен частотный преобразователь, необходимый для работы лифта… В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило заявление о краже от представителя жилищно-управляющей компании. Женщина сообщила, что в одном из домов по улице Ивана Франко похищен частотный преобразователь, необходимый для работы лифта. Материальный ущерб составил около 62 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Установлено, что злоумышленник, работавший электриком аварийной службы указанной компании, зашел в подъезд, взломал замок машинного отделения лифтовой и похитил частотный преобразователь, затем похищенное продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские ЗАО задержали подозреваемую в краже ювелирных изделий. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей… В ОМВД России по району Раменки г. Москвы поступило заявление о краже от 31-летней москвички. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя знакомая заявительницы. Установлено, что злоумышленница, находясь в гостях у потерпевшей воспользовавшись тем, что последняя отвлеклась, и похитила ювелирные изделия. Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские в Западном округе задержали подозреваемого в краже из квартиры. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием в квартире пожилой женщины, похитил ее вещи, продал их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению… Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи из квартиры. В ОМВД России по району Ново-Переделкино от 61-летней москвички поступило заявление о краже. Женщина сообщила, что, вернувшись вечером домой, обнаружила пропажу своей норковой шубы и телевизора. Материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей. В ходе проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД на улице Шолохова задержали подозреваемого — 33-летнего ранее судимого москвича, сына потерпевшей. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием в квартире пожилой женщины, похитил ее вещи, продал их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». На западе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали неработающего 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в грабеже… Москвы задержали неработающего 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в грабеже. В ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы поступило сообщение от молодого человека, который сообщил, что на площади одного из столичных вокзалов к нему подошел неизвестный молодой человек, и, угрожая физической силой, забрал мобильный телефон, портативное зарядное устройство, адаптер к мобильному телефону и денежные средства, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Следственным отделением ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов — 112). Полицейские ЗАО задержали подозреваемого в попытке грабежа. Как выяснилось, неизвестный мужчина пытался вынести из помещения магазина телевизор стоимостью около 30 тысяч рублей… Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 41-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в попытке грабежа. В ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы поступило сообщение от представителя магазина по продаже технике, расположенного на улице Барклая. Как выяснилось, неизвестный мужчина пытался вынести из помещения магазина телевизор стоимостью около 30 тысяч рублей, но был замечен сотрудниками магазина, которые незамедлительно обратились в полицию. Подозреваемый был задержан сотрудникам полиции и доставлен в территориальный отдел. Отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». Полицейские ЗАО задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства, не намереваясь выполнять обещанное… Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 19-летнего студента по подозрению в совершении мошеннических действий. В территориальный отдел полиции от студента одного из столичных вузов поступило заявление о мошенничестве. Молодой человек сообщил, что передал денежные средства знакомому учащемуся другого университета за помощь в получении удовлетворительной оценки за экзамен без его фактической сдачи. Однако через некоторое время выяснилось, что экзамен не сдан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства, не намереваясь выполнять обещанное, и распорядился ими по своему усмотрению. Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-93. Оперативники на западе столицы задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина сообщил, что в одном из банков, расположенных на Славянском бульваре, при снятии денежных средств в банкомате, неизвестный выхватил у него денежные средства и скрылся… Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали неработающего 27-летнего ранее судимого москвича по подозрению в грабеже. В ОМВД России по району Фили-Давыдково поступило заявление о грабеже. Мужчина сообщил, что в одном из банков, расположенных на Славянском бульваре, при снятии денежных средств в банкомате, неизвестный выхватил у него денежные средства и скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники территориального ОМВД на Давыдковской улице задержали подозреваемого. Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-39. Оперативники ЦАО столицы задержали подозреваемого в краже сейфа. Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемого в краже из гостиницы крупной суммы денежных средств. В территориальный отдел полиции от администратора гостиницы на улице Сретенка поступило сообщение о краже. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в одном из номеров гостиницы проживал 47-летний приезжий. Мужчина ушел, забыв закрыть входную дверь, а вернувшись, обнаружил пропажу сейфа с 8 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ярославской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник прошел незамеченным в гостиницу, увидел незапертую дверь одного из номеров, проник в помещение и похитил сейф. Затем он выбрал момент, когда администратор отвлеклась, и вынес его. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению. По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Пресс-служба УВД по ЦАО (495) 600-15-61. Сотрудники полиции района Ново-Переделкино задержали подозреваемого в покушении на кражу автомобиля. Было установлено, что задержанный, безработный 28-летний приезжий из ближнего зарубежья, пытался похитить автомобиль стоимостью свыше 2 миллионов рублей с целью продажи… В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы на улице Скульптора Мухиной задержали подозрительного мужчину, пытавшегося открыть водительскую дверь автомобиля марки БМВ Х5. Как выяснилось, документов и ключей на автомобиль у мужчины не оказалось. Для выяснения всех обстоятельств он был доставлен в территориальный отдел полиции. Было установлено, что задержанный, безработный 28-летний приезжий из ближнего зарубежья, пытался похитить вышеуказанный автомобиль стоимостью свыше 2 миллионов рублей с целью продажи. Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время сотрудники полицейские проводят работу, направленную на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Полицейские ОМВД России по Можайскому району задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. При личном досмотре у 24-летнего неработающего москвича сотрудниками полиции обнаруженоколо 200 граммов гашиша… Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району на улице Вересаева задержали подозреваемого в попытке сбыта около 200 граммов гашиша. В ходе патрулирования территории полицейские остановили прохожего для проверки документов. Молодой человек заметно нервничал, вел себя подозрительно. При личном досмотре у 24-летнего неработающего москвича сотрудниками полиции обнаружен пакет с неизвестным веществом коричневого цвета. Исследованием установлено, что изъятое является гашишем, общей массой около 200 граммов. Установлено, что изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории округа через тайники-закладки. Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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