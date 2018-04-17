Все школы Салехарда приостановили занятия из-за вспышки ОРВИ

"С завтрашнего дня и до 24 апреля в школах Салехарда приостановлен учебный процесс из-за ОРВИ, он будет осуществляться дистанционно", — сказали в пресс-службе.

По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, показатель заболеваемости на Ямале выше порогового значения на 12,2%. За последнюю неделю с ОРВИ в больницы обратились около 7 тыс. ямальцев, зарегистрировано более 70 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Также частично приостановлена работа образовательных учреждений в городе Губкинский и в Пуровском районе.

Нефтеюганске. В управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре пояснили, что самая неблагоприятная ситуация в округе складывается в Урае

"В Урае закрыты все семь школ, в Нефтеюганске закрыты все детские дошкольные учреждения. В целом по округу закрыты семь школ (2,1% от общего количества школ), частично закрыты 13 классов в семи школах. Также закрыто 20 дошкольных учреждений (5,7% от общего количества), частично закрыто 30 групп в 25 детских учреждениях. Кроме этого, закрыто одно среднего профобразования в Урае", — сказала собеседница агентства.

По ее данным, этот эпидсезон более продолжительный, подъем приходился на более поздние недели, поэтому в это время в прошлом году была уже стабильная ситуация.