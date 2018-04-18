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Занятия в башкирской школе после поножовщины возобновят в четверг
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Занятия в башкирской школе после поножовщины возобновят в четверг 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
УФА, 18 апр — РИА Новости. Занятия в башкирской школе, где произошла поножовщина, возобновятся в четверг в обычном режиме, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка по республике Милана Скоробогатова.
По предварительным данным следствия, в среду 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 Стерлитамака в кабинете информатики ножом порезал руку ученицы, а также ранил учительницу. Затем он поджег кабинет и нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Всего после ЧП в больницу попали четыре человека в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.
"Из мер, которые приняты на данный момент — это приостановлена учебная деятельность в школе, а завтра в четверг школьное учреждение будет работать в обычном режиме", — сказала детский омбудсмен. Она отметила, что в ситуации разбираются все ведомства.
Представитель школы сообщил агентству, что ремонтные работы в поврежденном кабинете уже начались.
"Строители уже начали работу в этом помещении, к сожалению, сказать точную площадь возгорания не можем — эти вопросы к следствию, но можно сказать, что площадь небольшая", — заявил агентству представитель школы, где случилось ЧП. Он отметил, что в четверг занятия в школе начнутся в 8.30 (6.30 мск) по обычному расписанию.
Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину
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