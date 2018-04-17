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В уфимской школе закрыли два класса, непригодных для учебы
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В уфимской школе закрыли два класса, непригодных для учебы 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В башкирской столице решением районного суда были приостановлены занятия в кабинете начальных классов и классе информатики.
Эксперты провели плановую выездную проверку в «Центре образования» Уфы, в ходе которой были произведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах. Результаты проверки показали, что свет в кабинетах не соответствует гигиеническим нормативам.
— Недостаточное освещение влияет на зрение, на психоэмоциональную утомляемость, что приводит к снижению работоспособности детей. Суд пришел к выводу, что необходимо приостановить работу двух кабинетов, — пояснили в пресс-службе ведомства.
У школы было 19 суток на то, чтобы исправить все недочеты и создать необходимую обстановку для учащихся. — На сегодняшний день, действительно есть такое решение. В связи с недостаточной освещенностью и превышением уровня звукового давления в помещениях, учебный процесс в этих кабинетах приостановлен на 19 суток, с 22 февраля. Сейчас в одном из кабинетов установлен дополнительно один светильник, а во втором классе светильники полностью поменяли. Компьютерное оборудование прошло техническую диагностику системы вентиляции, повышенный шум устранен, — пояснили в городской администрации. Повторную проверку кабинетов произведут после 23 апреля, если все будет в порядке, то учебный процесс в них будет возобновлен.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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