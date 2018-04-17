В мэрии Уфы опровергли закрытие школы №35 из-за плохого освещения 

В уфимской мэрии опровергли закрытие МАОУ «Центр образования №35» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Напомним, ранее мы сообщали со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики, что после проверки Роспотребнадзором уровня освещенности в школе, суд приостановил работу образовательного учреждения на 19 суток. «Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в администрации города. В мэрии рассказали, что на сегодняшний день есть такое решение, но оно распространяется всего на два кабинета — кабинет начальных классов № 215 и кабинет информатики №222. Сейчас нарушения устраняются. Повторная проверка в указанных кабинетах пройдёт 23 апреля.