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Российских студентов вернут из недружественных стран
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Российских студентов вернут из недружественных стран 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Российских студентов, обучающихся в недружественных России государствах, будут возвращать на родину, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 17 апреля.
Соответствующий проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» запущен Россотрудничеством. В первую очередь, имеются в виду студенты, находящиеся в Великобритании.
Авторы проекта уверены, что значительно число учащихся желает вернуться на родину «по политическим причинам» и им нужно помочь. К тому речь идет о вопросах безопасности.
«Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», — сказала на презентации проекта Россотрудничества модератор Оксана Буряк.
Молодых людей предложили доучивать в МГИМО МИД России, где уже готовы принять несколько сотен студентов. «Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях», — сказал декан факультета управления и политики этого вуза Генри Сардарян.
Найдено и решение вопроса с расселением и трудоустройством. Глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров отметил, что отучившиеся заграницей студенты «будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток».
Опрошенные издание студенты и эксперты в Великобритании, однако, отмечают, что никакого давления из-за кризиса в отношениях между правительствами двух стран они не испытывают. В британском посольстве также подчеркнули, что на Туманном Альбионе «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают с целью обучения или туризма».
По официальным данным за 2017 год, в зарубежных вузах обучаются порядка 60 тысяч студентов из России.
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