В школе № 109 состоится благотворительная акция

21 апреля, в субботу, в 14 часов в здании старшей школы по адресу улица Бакулева дом 20 состоится Благотворительная ярмарка «День добрых дел».

Ученики школы № 109 предложат на продажу свои поделки, вышивки, картины, кондитерские изделия, испеченные своими руками, мыло, изготовленное по особому рецепту в домашних условиях, разделочные доски, украшения. Ученики вместе со своими родителями сами устанавливают цену на свои изделия, а деньги, вырученные от продажи, передают в родительские комитеты классов, которые в свою очередь, окажут помощь детям, находящегося на излечении в онкологической клинике ФНКЦ имени Д. Рогачева.

В 15.00 в Актовом зале пройдет благотворительный концерт, подготовленный учащимися школы. Сбор средств от концерта также передается в родительский комитет класса.

Приходите, мы вас ждем!