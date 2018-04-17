Карелия присоединится к акции «100 баллов для победы» 

Выпускники прошлого года поделятся советами с теми, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году.
18 апреля Карелия присоединится к Всероссийской акции «100 баллов для победы». Выпускники прошлого года поделятся своими успехами с теми, кому предстоит сдавать ЕГЭ в этом году.
Всероссийская акция «100 баллов для победы» проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и призвана снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ.
Акция пройдет в Финно-угорской школе (ул. Максима Горького, 2) в 10:00.
По материалам: ptzgovorit.ru