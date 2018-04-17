Карелия присоединится к акции «100 баллов для победы»

Выпускники прошлого года поделятся советами с теми, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году.

18 апреля Карелия присоединится к Всероссийской акции «100 баллов для победы». Выпускники прошлого года поделятся своими успехами с теми, кому предстоит сдавать ЕГЭ в этом году.

Акция пройдет в Финно-угорской школе (ул. Максима Горького, 2) в 10:00.