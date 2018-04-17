Студенты МГТУ благоустроили территорию детского сада «Надежда»

В апреле в России стартовала ежегодная добровольческая акция «Неделя добра», активное участие в которой принимают студенты и сотрудники факультета аграрных технологий МГТУ

Представители факультета аграрных технологий уже пять лет шефствуют над детским садом №18 «Надежда», реализуя благотворительную акцию факультета «Сотвори добро».

«В волонтерском мероприятии приняли участие около 30 студентов — первокурсников факультета агарных технологий», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Каждые несколько месяцев ребята приводят в порядок территорию детского учреждения: обрезают ветки и белят деревья, ухаживают за цветочными насаждениями и красят оборудование на игровых площадках.

В этот раз студенты помимо уборки территории детского сада высадили цветы на клумбах, посадили новые деревья, наполнили песочницы песком, пропололи дорожки и отчистили от мусора всю территорию детского сада.

В следующий визит студентам предстоит побелка деревьев.