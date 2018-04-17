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Студенты МГТУ благоустроили территорию детского сада «Надежда»
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Студенты МГТУ благоустроили территорию детского сада «Надежда» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В апреле в России стартовала ежегодная добровольческая акция «Неделя добра», активное участие в которой принимают студенты и сотрудники факультета аграрных технологий МГТУ.
Представители факультета аграрных технологий уже пять лет шефствуют над детским садом №18 «Надежда», реализуя благотворительную акцию факультета «Сотвори добро».
«В волонтерском мероприятии приняли участие около 30 студентов — первокурсников факультета агарных технологий», рассказали в пресс-службе МГТУ.
Каждые несколько месяцев ребята приводят в порядок территорию детского учреждения: обрезают ветки и белят деревья, ухаживают за цветочными насаждениями и красят оборудование на игровых площадках.
В этот раз студенты помимо уборки территории детского сада высадили цветы на клумбах, посадили новые деревья, наполнили песочницы песком, пропололи дорожки и отчистили от мусора всю территорию детского сада.
В следующий визит студентам предстоит побелка деревьев.
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