Ещё
В школе № 1103 прошел субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе № 1103 прошел субботник 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
14 апреля учителя и ученики школы имени Героя советского России А. В. Соломатина рано утром собрались на субботник. Ребята и взрослые привели свою любимую школу в порядок.
В каждом корпусе учебного заведения были вымыты окна, двери, приведена в порядок прилегающая территория. На школьном дворе ребята убрали остатки снега, прошлогоднюю листву. Теперь школа сияет. «В чистой школе гораздо приятней учиться», — считают восьмиклассники учебного заведения, которые принимали в субботнике самое активное участие.
Ясенево: последние новости
Образовательная акция “Тотальный диктант-2018” пройдет 14 апреля в Культурном центре "Вдохновение" Ученики школы № 1103 приняли участие в празднике «Отечества верные сыны» Ясеневцы из школы № 1103 провели экологический квест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»254
В Совфеде оценили призыв к России от G790
Скончался Андрей Невраев9
Создана «капсула самоубийств»17
Санкции США: Россию погружают в рецессию479
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение