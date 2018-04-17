В школе № 1103 прошел субботник

14 апреля учителя и ученики школы имени Героя советского России А. В. Соломатина рано утром собрались на субботник. Ребята и взрослые привели свою любимую школу в порядок.

В каждом корпусе учебного заведения были вымыты окна, двери, приведена в порядок прилегающая территория. На школьном дворе ребята убрали остатки снега, прошлогоднюю листву. Теперь школа сияет. «В чистой школе гораздо приятней учиться», — считают восьмиклассники учебного заведения, которые принимали в субботнике самое активное участие.