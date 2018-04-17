Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство школы и детского сада в районе Северный

Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство школы и детского сада в районе Северный, сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«Выданы разрешения на строительство средней образовательной школы и детского сада в районе Северный на северо-востоке Москвы », — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что объекты возведут по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 14А, 16А (СВАО) в составе нового жилого микрорайона.

«Новая школа появится в районе Северный, где ведется активное жилищное строительство. В районе проживает свыше 30 тыс. человек, численность населения постоянно растет с вводом нового жилья. К действующим четырем школам на территории района добавится еще одна школа-новостройка на 900 учеников», — пояснил О. Антосенко.