Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство школы и детского сада в районе Северный, сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Выданы разрешения на строительство средней образовательной школы и детского сада в районе Северный на северо-востоке Москвы», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что объекты возведут по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 14А, 16А (СВАО) в составе нового жилого микрорайона.
«Новая школа появится в районе Северный, где ведется активное жилищное строительство. В районе проживает свыше 30 тыс. человек, численность населения постоянно растет с вводом нового жилья. К действующим четырем школам на территории района добавится еще одна школа-новостройка на 900 учеников», — пояснил О. Антосенко.
По его словам, она будет расположена неподалеку от станции метро «Алтуфьево», а также в пределах 1 км от железнодорожной станции «Долгопрудная» Савеловского направления Московской железной дороги. В школе оборудуют большой спортивный зал с возможностью разделения на два малых зала, актовый зал с артистическими, студию хореографии и лекторий. Кроме того, в районе Северный увеличится до 10 число детских садов. В строящемся жилом массиве на Дмитровском шоссе, 167 появится детский сад на 200 мест. Его планируется подготовить к заселению в 2019 г. В дальнейшем на соседнем участке возведут еще один детсад на 200 малышей. «По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок новой школы и детского сада в районе Северный. К проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз (»ЦЭИИС»), которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил О. Антосенко.