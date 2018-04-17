Всех госпитализированных после линейки в школе Арсинского школьников выписали из больницы

Специалисты контролирующих органов провели исследования проб воды и воздуха, изъятых из помещения школы населенного пункта Нагайбакского района, откуда 6 апреля были доставлены в больницу 13 школьников, жаловавшихся на плохое самочувствие и демонстрирующих признаки отравления. Девять детей были выписаны почти сразу же, еще четверым пришлось провести какое-то время под наблюдением врачей. Также за помощью медиков обратились несколько педагогов учебного заведения.

«В настоящее время учащиеся и педагоги школы из медицинского учреждения выписаны в удовлетворительном состоянии», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, в деятельности образовательной организации были вскрыты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, что выразилось в отсутствии системы вентиляции и нарушении режима проветривания в учебном заведении. Из-за этого дети почувствовали себя плохо в ходе школьной линейки.

Содержания веществ, не соответствующих гигиеническим нормативам, в воде и воздухе, однако, выявлено не было.