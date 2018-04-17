Ещё
Всех госпитализированных после линейки в школе Арсинского школьников выписали из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всех госпитализированных после линейки в школе Арсинского школьников выписали из больницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты контролирующих органов провели исследования проб воды и воздуха, изъятых из помещения школы населенного пункта Нагайбакского района, откуда 6 апреля были доставлены в больницу 13 школьников, жаловавшихся на плохое самочувствие и демонстрирующих признаки отравления. Девять детей были выписаны почти сразу же, еще четверым пришлось провести какое-то время под наблюдением врачей. Также за помощью медиков обратились несколько педагогов учебного заведения.
«В настоящее время учащиеся и педагоги школы из медицинского учреждения выписаны в удовлетворительном состоянии», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Кроме того, в деятельности образовательной организации были вскрыты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, что выразилось в отсутствии системы вентиляции и нарушении режима проветривания в учебном заведении. Из-за этого дети почувствовали себя плохо в ходе школьной линейки.
Содержания веществ, не соответствующих гигиеническим нормативам, в воде и воздухе, однако, выявлено не было.
Прокуратура внесла представление главе районной администрации и потребовала устранить нарушения эпидемиологического законодательства. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Екатеринбурге из-за инфекции закрыли школу «Чтобы изменить систему образования, нужно поменять чиновников» В Волгоградском институте бизнеса несколько лет брали взятки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»254
В Совфеде оценили призыв к России от G790
Скончался Андрей Невраев9
Создана «капсула самоубийств»17
Санкции США: Россию погружают в рецессию479
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение