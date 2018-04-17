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А на Ямале вот так. Северяне покажут москвичам арктические профессии
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А на Ямале вот так. Северяне покажут москвичам арктические профессии 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальская делегация примет участие в деловой и экспозиционной программе Московского международного салона образования «Новая экосистема образования — 2018». Мероприятие пройдет в российской столице с 18 по 21 апреля, — сообщает окружной департамент образования.
В состав ямальской делегации войдут 17 человек. Среди участников — представители окружного департамента образования, департамента экономики, департамента занятости населения, департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений, развития нефтегазового комплекса, предприятий «Роспан Интернешнл» и «Газпромнефть-Муравленко», руководители и заместители руководителей ямальских колледжей.
Регион представит уникальный окружной проект «Рабочие кадры для Арктики», который направлен на создание системы опережающей подготовки и поставки кадров, востребованных на рынке труда в округе.
По информации ведомства, ямальская экспозиция — это открытая площадка, объединяющая современные технологии подготовки рабочих кадров по приоритетным арктическим профессиям, а также традиционные промыслы коренных народов Севера, которым студенты обучаются в Ямальском многопрофильном колледже.
На площадке презентуют корпоративный ресурсный учебный центр, созданный и открытый в прошлом году в Муравленковском многопрофильном колледже совместно с «Газпромнефть-Муравленко». Кроме того, Ноябрьским колледжем профессиональных и информационных технологий будут организованы мастер-классы по 3D-технологиям и цифровому производству, а также по международной сертификации IT-специалистов.
Студенты Ямальского многопрофильного колледжа продемонстрируют работу разъездного фельдшера, представят обучающие мастер-классы по плетению украшений и изготовлению традиционных ямальских сувениров: оберегов из сукна, кожи, бисера, представят фольклор коренных малочисленных народов Севера.
Также проект «Рабочие кадры для Арктики» станет предметом обсуждения на дискуссионной площадке «Кадровое обеспечение региональной экономики: модели управления и инструменты».
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