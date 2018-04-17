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В Салехарде закрывают на карантин все школы из-за ОРВИ
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В Салехарде закрывают на карантин все школы из-за ОРВИ 

RT на русском 17 минут назад
Фото: ГТРК "Ямал"
В Салехарде решили закрыть на карантин все школы до 24 апреля, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент образования столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В окружном подразделении Роспотребнадзора заявили, что показатель по заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 12,2%.
За минувшую неделю только в государственные больницы ЯНАО обратились за помощью почти 7 тыс. человек. Наибольшее число заболевших — среди детей, посещающих детсады и школы.
Группы и классы в образовательных и дошкольных детских учреждениях округа временно закрывают. В некоторых муниципалитетах, как и в Салехарде, образовательные учреждения полностью закроются на карантин.
Ранее стало известно, что в детсадах Нефтеюганска продлили карантин до 24 апреля.
11 апреля Nation News сообщало, что в Екатеринбурге зафиксировали новую волну ОРВИ и пневмонии.
RT на русском: последние новости
Более трёх тысяч человек приняли участие в Тотальном диктанте в Приморье В Екатеринбурге школы закрывают на карантин из-за новой волны ОРВИ и пневмонии Роспотребнадзор опубликует список школ, завышающих оценки
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