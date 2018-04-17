В Салехарде закрывают на карантин все школы из-за ОРВИ

В окружном подразделении Роспотребнадзора заявили, что показатель по заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 12,2%.

За минувшую неделю только в государственные больницы ЯНАО обратились за помощью почти 7 тыс. человек. Наибольшее число заболевших — среди детей, посещающих детсады и школы.

Группы и классы в образовательных и дошкольных детских учреждениях округа временно закрывают. В некоторых муниципалитетах, как и в Салехарде, образовательные учреждения полностью закроются на карантин.

Ранее стало известно, что в детсадах Нефтеюганска продлили карантин до 24 апреля.