В Салехарде закрывают на карантин все школы из-за ОРВИ 

В Салехарде решили закрыть на карантин все школы до 24 апреля, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент образования столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В окружном подразделении Роспотребнадзора заявили, что показатель по заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 12,2%.
За минувшую неделю только в государственные больницы ЯНАО обратились за помощью почти 7 тыс. человек. Наибольшее число заболевших — среди детей, посещающих детсады и школы.
Группы и классы в образовательных и дошкольных детских учреждениях округа временно закрывают. В некоторых муниципалитетах, как и в Салехарде, образовательные учреждения полностью закроются на карантин.
Ранее стало известно, что в детсадах Нефтеюганска продлили карантин до 24 апреля.
11 апреля Nation News сообщало, что в Екатеринбурге зафиксировали новую волну ОРВИ и пневмонии.