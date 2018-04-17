Школы Железноводска отремонтируют за 11 млн рублей

Учебные заведения Железноводска отремонтируют к 1 августа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.

Школа №4 в посёлке Иноземцево к началу учебного года обзаведётся новой крышей. Кровлю здания не ремонтировали 20 лет, поэтому городской и краевой бюджет выделит на ремонт более 4,5 миллионов рублей.

В городских школах и детских садах заменят старые прохудившиеся окна. На них потратят три миллиона рублей.

После многочисленных проверок прокуратуры образовательные учреждения позаботятся о противопожарной безопасности. В школах и детских садах проведут огнезащитную обработку, отремонтируют пожарные сигнализации и организуют эвакуационные пути. На это в бюджете предусмотрено около 700 тысяч рублей.

Наконец, по всему округу планируется провести общую подготовку школ к новому учебному году. Городской бюджет даст около трёх миллионов на дооснащение образовательных учреждений.