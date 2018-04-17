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Школы Железноводска отремонтируют за 11 млн рублей
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Школы Железноводска отремонтируют за 11 млн рублей 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Учебные заведения Железноводска отремонтируют к 1 августа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города-курорта.
Школа №4 в посёлке Иноземцево к началу учебного года обзаведётся новой крышей. Кровлю здания не ремонтировали 20 лет, поэтому городской и краевой бюджет выделит на ремонт более 4,5 миллионов рублей.
В городских школах и детских садах заменят старые прохудившиеся окна. На них потратят три миллиона рублей.
После многочисленных проверок прокуратуры образовательные учреждения позаботятся о противопожарной безопасности. В школах и детских садах проведут огнезащитную обработку, отремонтируют пожарные сигнализации и организуют эвакуационные пути. На это в бюджете предусмотрено около 700 тысяч рублей.
Наконец, по всему округу планируется провести общую подготовку школ к новому учебному году. Городской бюджет даст около трёх миллионов на дооснащение образовательных учреждений.
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