Международный молодёжный форум архитектуры и дизайна ARCH’Pacific-2018 стартовал во Владивостоке

Его главной площадкой является ДВФУ.

Республики Корея, Китая, Австралии, Монголии. Международный молодежный форум архитектуры и дизайна ARCH’Pacific-2018 открылся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) 16 апреля. Его участниками стали студенты, аспиранты, преподаватели, представители профессиональных сообществ из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Японии

Третий год подряд форум в ДВФУ становится главной площадкой, где талантливая молодежь демонстрирует нестандартные архитектурные концепции и актуальные дизайнерские решения. Центральное событие ARCH’Pacific — выставка лучших студенческих работ «Параллели», на которой молодые архитекторы и дизайнеры представили более 500 идей для развития городского пространства. Это проекты новых гостиниц, школ, малоэтажных домов и жилых комплексов, развлекательных и бизнес-центров, грамотно встроенных в городскую среду. Большинство работ подготовили студенты кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ.

«Проекты, которые представлены на выставке, показывают высокий уровень архитектурного образования в Приморском крае , — подчеркнул член правления приморской организации Союза архитекторов России Андрей Сигидин. — Профессия архитектора очень востребована в современном обществе, которое нуждается в грамотных решениях. Желаю вам реализовать себя в этой творческой профессии!»

Участников форума ARCH’Pacific также ждет насыщенная деловая программа. Научная конференция, открытые лекции и дискуссии, мастер-классы и «круглые столы» посвящены актуальным проблемам развития архитектуры и дизайна, инновационным идеям и профессиональному обмену опытом.

Исследование новейших изменений в городском дизайне на примере проектов в центре г. Йокогамы (Япония) представит профессор университета КантоГакуин Секи Казуаки. Открытую лекцию «Архитектурная история Места и Времени» проведет профессор Университета Тонгджи ( г. Шанхай , КНР) Мей Цин. Об элементах традиционной русской архитектуры в исторической застройке г. Владивостока расскажет магистрант Инженерной школы ДВФУ Анна Бриндукова. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

«Одна из главных целей форума ARCH’Pacific — создание единой площадки для талантливой творческой молодежи, — отметил заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства профессор, заслуженный архитектор России Валерий Моор. — Это пространство для общения, где молодые архитекторы и дизайнеры делятся вдохновением, опытом, идеями, обретают новые профессиональные связи и презентуют итоги творческой деятельности коллегам и экспертам».

Кафедра архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ ведет профессиональную подготовку специалистов по направлению «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Это не только образовательное подразделение, но одновременно научно-исследовательский центр по изучению проблем региональной архитектуры и градостроительства, а также своеобразная проектно-творческая лаборатория города, в которой синтезируются новые оригинальные идеи.

Организаторами форума выступают Дальневосточный федеральный университет, администрация Приморского края, Союз архитекторов России, Дальневосточное отделение Российской академии архитектуры и строительных наук, ДальЭКСПОцентр совместно с Ассоциацией технических университетов России и Китая и Корейской ассоциацией преподавателей архитектурных школ.

Дарья Фисун, пресс-служба ДВФУ