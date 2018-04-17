Из-за плохой освещённости в Уфе закрыли образовательное учреждение 

Ленинский районный суд закрыл образовательное учреждение МАОУ «Центр образования» в Уфе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Роспотребнадзор по Башкирии провел в учреждении плановую проверку. Во время неё в учебных кабинетах замерили уровень искусственной освещённости. Оказалось, что он не соответствует гигиеническим нормативам. Был составлен протокол об административном правонарушении.
Суд признал «Центр образования» виновным и приостановил работу образовательного учреждения на 19 суток.