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Из-за плохой освещённости в Уфе закрыли образовательное учреждение
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Из-за плохой освещённости в Уфе закрыли образовательное учреждение 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Ленинский районный суд закрыл образовательное учреждение МАОУ «Центр образования» в Уфе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Роспотребнадзор по Башкирии провел в учреждении плановую проверку. Во время неё в учебных кабинетах замерили уровень искусственной освещённости. Оказалось, что он не соответствует гигиеническим нормативам. Был составлен протокол об административном правонарушении.
Суд признал «Центр образования» виновным и приостановил работу образовательного учреждения на 19 суток.
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