Ещё
«Интересно учиться, когда понимаешь — зачем». Нефтяники приглашают школьников в «Роснефть-класс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Интересно учиться, когда понимаешь — зачем». Нефтяники приглашают школьников в «Роснефть-класс» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Дне открытых дверей, куда пригласили учеников 8 и 9 классов со всех школ города, а также их родителей, гостей познакомили с преимуществами обучения в «Роснефть-классах» и дальнейшими перспективами выпускников.
По мнению Веры Левачковой, которая в этом году заканчивает второй год обучения в «Роснефть-классе», получать профильное образование интересно. Свой выбор девушка сделала осознано.
«Даже несмотря на то, что образовательная программа гораздо насыщенней, а значит, свободного времени меньше, каждый старается взять от учебы максимум. Мы очень часто задерживаемся после уроков в школе, чтобы обсудить с преподавателями сложные моменты, и нам ни разу не отказывали», — рассказывает Вера.
По словам педагогов, углубленное изучение профильных предметов точно идет на пользу подросткам. По статистике, больше 60% выпускников «Роснефть-класса» поступают в лучшие технические вузы страны.
«С первых дней учебы в «Роснефть-классе» школьники приобщаются к профессии нефтяника и к корпоративной культуре. Даже такая простая вещь как дресс-код в этом классе — неотъемлемая часть учебы. Брендированные галстуки, жилеты ребята носят с удовольствием», — отмечает директор школы № 42 Галина Гасымова
Нефтяники АО «Самотлорнефтегаз» участвуют в образовательном процессе учеников на протяжении всего времени обучения. По словам начальника управления оценки и развития персонала АО «Самотлорнефтегаз» Елены Минулиной, у выпускников «Роснефть-классов» и профильных вузов есть все шансы устроиться на работу в любое из 80 дочерних предприятий «Роснефти», расположенных по всей России. Однако, нижневартовских выпускников ждут, в первую очередь, на Самотлоре.
«Интересно, что за время действия программы очень заметно выросло качество знаний желающих учиться в «Роснефть-классе». Каждый год мы набираем 25 человек, и вот те ребята, который сейчас учатся в десятом классе, а поступали в прошлом году, имели в аттестате средний бал «5». Мы очень надеемся, что все они поступят в вузы по нефтегазовому направлению и вернутся к нам на предприятие», — выразила надежду Елена Минулина.
«Роснефть-класс» — это часть кадровой программы «Школа — вуз — предприятие», которая направлена на профессиональную подготовку и привлечение талантливой молодежи для работы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Ленобласти увеличена губернаторская стипендия Определился победитель конкурса «Учитель года Магаданской области – 2018» Всех госпитализированных после линейки в школе Арсинского школьников выписали из больницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»254
В Совфеде оценили призыв к России от G796
Скончался Андрей Невраев9
Создана «капсула самоубийств»17
Санкции США: Россию погружают в рецессию479
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение