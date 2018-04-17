«Интересно учиться, когда понимаешь — зачем». Нефтяники приглашают школьников в «Роснефть-класс»

На Дне открытых дверей, куда пригласили учеников 8 и 9 классов со всех школ города, а также их родителей, гостей познакомили с преимуществами обучения в «Роснефть-классах» и дальнейшими перспективами выпускников.

По мнению Веры Левачковой, которая в этом году заканчивает второй год обучения в «Роснефть-классе», получать профильное образование интересно. Свой выбор девушка сделала осознано.

«Даже несмотря на то, что образовательная программа гораздо насыщенней, а значит, свободного времени меньше, каждый старается взять от учебы максимум. Мы очень часто задерживаемся после уроков в школе, чтобы обсудить с преподавателями сложные моменты, и нам ни разу не отказывали», — рассказывает Вера.

По словам педагогов, углубленное изучение профильных предметов точно идет на пользу подросткам. По статистике, больше 60% выпускников «Роснефть-класса» поступают в лучшие технические вузы страны.

«С первых дней учебы в «Роснефть-классе» школьники приобщаются к профессии нефтяника и к корпоративной культуре. Даже такая простая вещь как дресс-код в этом классе — неотъемлемая часть учебы. Брендированные галстуки, жилеты ребята носят с удовольствием», — отмечает директор школы № 42 Галина Гасымова

Нефтяники АО «Самотлорнефтегаз» участвуют в образовательном процессе учеников на протяжении всего времени обучения. По словам начальника управления оценки и развития персонала АО «Самотлорнефтегаз» Елены Минулиной, у выпускников «Роснефть-классов» и профильных вузов есть все шансы устроиться на работу в любое из 80 дочерних предприятий «Роснефти» , расположенных по всей России . Однако, нижневартовских выпускников ждут, в первую очередь, на Самотлоре.

«Интересно, что за время действия программы очень заметно выросло качество знаний желающих учиться в «Роснефть-классе». Каждый год мы набираем 25 человек, и вот те ребята, который сейчас учатся в десятом классе, а поступали в прошлом году, имели в аттестате средний бал «5». Мы очень надеемся, что все они поступят в вузы по нефтегазовому направлению и вернутся к нам на предприятие», — выразила надежду Елена Минулина.

«Роснефть-класс» — это часть кадровой программы «Школа — вуз — предприятие», которая направлена на профессиональную подготовку и привлечение талантливой молодежи для работы.