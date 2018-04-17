В Татарстане разрабатывают программу по созданию ясельных мест в детсадах 

Программу по созданию ясельных мест в детских садах разрабатывает минобрнауки РТ, сообщила на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике замминистра образования РТ Лариса Сулима.
Правительство РФ поставило задачу проработать вопрос создания групп в детсадах для детей до трех лет. На это из федерального бюджета на 2018 — 2019 годы предоставлены средства в размере 500 млн рублей ежегодно.
Лариса Сулима также отметила, в 2016 — 2017 годах в республике построили семь детсадов на 880 мест, в том числе три в Казани, по одному — в Буинске, Кукморе, Высокой Горе, Арске. Кроме того, 645 дополнительных дошкольных мест создано в действующих детсадах.