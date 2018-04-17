Ещё
В Татарстане разрабатывают программу по созданию ясельных мест в детсадах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане разрабатывают программу по созданию ясельных мест в детсадах 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Программу по созданию ясельных мест в детских садах разрабатывает минобрнауки РТ, сообщила на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике замминистра образования РТ Лариса Сулима.
Правительство РФ поставило задачу проработать вопрос создания групп в детсадах для детей до трех лет. На это из федерального бюджета на 2018 — 2019 годы предоставлены средства в размере 500 млн рублей ежегодно.
Лариса Сулима также отметила, в 2016 — 2017 годах в республике построили семь детсадов на 880 мест, в том числе три в Казани, по одному — в Буинске, Кукморе, Высокой Горе, Арске. Кроме того, 645 дополнительных дошкольных мест создано в действующих детсадах.
АиФ Казань: последние новости
Где в Казани написать «Тотальный диктант-2018»? Гузель Яхина дала подсказку участникам «Тотального диктанта» В Татарстане ожидается вторая волна паводка на северных реках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»254
В Совфеде оценили призыв к России от G796
Скончался Андрей Невраев9
Создана «капсула самоубийств»17
Санкции США: Россию погружают в рецессию479
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение