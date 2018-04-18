Не списывать, не унывать и высыпаться: ростовские студенты поделились секретами сдачи ЕГЭ на 100 баллов

До сдачи единого государственного экзамена осталось всего полтора месяца. Можно только представить, как в этот период волнуются учащиеся, особенно те, кто планирует поступать в ведущие вузы страны. Чтобы снизить нервозность школьников и придать им уверенности в себе, в регионе состоялась акция «100 баллов до победы». В ней приняли участие около 10 тысяч выпускников и студенты, получившие высокие баллы и согласившиеся поделиться секретами подготовки к ЕГЭ.

Перед аудиторией выступили пятеро стобалльников, которые сегодня успешно обучаются в ростовских вузах. Студенты заверили, что экзаменов не нужно бояться, ведь это всего лишь испытание, и относиться к нему нужно с изрядной долей хладнокровия.

— Мы понимаем, что высокие баллы — главная цель для вас сегодня, но относитесь к этому спокойно, философски. Даже если не наберете их, не унывайте, жизнь ведь от этого не закончится. Мой совет: во время подготовки к ЕГЭ рационально расходуйте свое время и хорошо высыпайтесь, — сказала первокурсница РАНХиГС Владлена Абих.

Своим опытом поделился и другой студент, Николай Фоменко . Ему подготовиться к экзаменам помогли «нулевые» курсы мехмата ЮФУ. Юноша сдавал в школе информатику, поэтому знания, полученные в университетских стенах, помогли ему написать единый госэкзамен на 100 баллов.

Дельный совет дала Дарья Абашева из РАНХиГС: она напомнила выпускникам о необходимости следить за временем на экзамене. Бывали случаи, когда человек ответил на все вопросы на черновике, а переписать на чистовик не успел.

— Отдельно хотим предупредить вас об опасности, которую таят телефоны и шпаргалки. Пронести эти вещи практически невозможно, даже не пытайтесь. Если у кого-то на экзамене зазвонит телефон, то результат могут не засчитать не только провинившемуся, но и всей аудитории. Полагаться придется только на свои знания, — рассказал студент РАНХиГС Арнольд Меликян.

Стобалльники подчеркнули, что готовиться к экзаменам нужно заранее, а не откладывать всё на последний месяц. А также посоветовали особое внимание уделить русскому языку, который может увеличить суммарный балл даже при поступлении на технические специальности.