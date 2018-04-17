4 совета, как подготовиться к ЕГЭ по английскому за 2 месяца

Конец учебного года худшее время в жизни одиннадцатиклассника. Чем ближе ЕГЭ, тем больше учителя накручивают школьников и запугивают их экзаменами. Почему-то считается, что именно это поможет подросткам справиться с заданиями. В действительности чрезмерный стресс только демотивирует будущих выпускников и мешает им сосредоточиться на подготовке.

Поэтому в списке школьника первым пунктом должны значиться слова «хорошие результаты = успокоиться и снизить градус напряжения».

Если ребенок получит меньше 100 баллов, он не окажется под забором. Он не будет всю оставшуюся жизнь мести дворы и мыть полы, как каждый день ему обещает школьный учитель. Важно донести до школьника мысль, что существует множество способов получить желаемое образование и работу. И хороший балл на ЕГЭ лишь одна и далеко не единственная составляющая успеха.

Лучший способ расслабиться — это отнестись к подготовке к ЕГЭ как к квесту.

Если школьник планирует сдавать английский, то наверняка он давно занимается языком.

Скорее всего, базы, которую он приобрел за несколько лет обучения, будет достаточно, чтобы справиться с основными заданиями. Но есть один нюанс, о котором стоит помнить. ЕГЭ — вещь специфическая, и оценивается не только владение предметом, но и умение перевести свои знания в заданную форму.

Вполне вероятно, что даже сами носители языка не смогли бы с первого раза пройти этот тест правильно и удовлетворить все требования министерства образования

Поэтому правильно расставьте приоритеты: сейчас ребенок именно готовится к сдаче экзамена, а не просто изучает английский для повышения уровня. Это совершенно разные вещи.

Шаг первый: найти преподавателя

Можно попытаться справиться самостоятельно, но результат, скорее всего, будет хуже. Здесь важен взгляд со стороны. А репетитор заметит ошибки и поправит их, прежде чем они успели закрепиться.

За два месяца до экзамена необходимо хотя бы несколько занятий с проверенным учителем, который с помощью отработанных методик покажет, как быстрее и лучше выполнить разные задания экзамена.

Это сэкономит время на подготовку, ведь сам школьник будет разбираться с ЕГЭ значительно дольше.

Шаг второй: штудировать сайты с нормативами и прошлогодними заданиями

Экзамен делится на несколько этапов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо, говорение.

Последний раздел появился сравнительно недавно и сдается отдельно, по желанию. Отказываться от него нет смысла, ведь в случае провала ребенок все равно ничего не теряет, а в случае его успешного прохождения получит до 20 дополнительных баллов.

«Говорение» длится 15 минут и состоит из четырех заданий.

Пробные версии экзамена можно найти на сайте «ФИПИ». Следите, чтобы ребенок не только внимательно выполнял каждое задание, но контролировал свое время.

На основную часть ЕГЭ (без говорения) отводится 180 минут.

Прошлогодние задания, в свою очередь, дадут представление о стереотипных примерах и о том, куда нужно двигаться.

Кроме того, в Сети каждый год выкладывают аналитику ошибок, чаще всего совершаемых экзаменующимися.

Например, оттуда школьник узнает, что в разделе «грамматика и лексика» из года в год лидируют ошибки в использовании пассивного залога и разных форм неправильных глаголов, а в «аудировании» дети чаще всего срезаются на том, что пытаются выловить отдельные знакомые слова, но не могут сложить из них общий смысл.

Стоит воспользоваться печальным опытом предыдущих выпускников и заняться этими темами дополнительно.

Шаг третий: разработать план занятий

Мы рекомендуем заниматься блоками: одну неделю посвятить аудированию, вторую — чтению и т. д. Но это разумно, только если у ребенка в запасе останется еще пара недель, во время которых он сможет повторить все целиком. В противном случае раздел, освоенный первым, может позабыться за месяц.

Пусть школьник сделает заготовки по каждому разделу.

Понятно, что они не будут полностью совпадать с тем заданием, которое попадется на экзамене. Но если у школьника в голове уже будет несколько заученных шаблонных фраз для «Письма другу» или описание нескольких самых распространенных тем для «говорения», то это здорово выручит его во время ЕГЭ.

Шаг четвертый: за две недели до ЕГЭ начать решать весь тест целиком

Желательно делать это с таймером и создавать условия, максимально приближенные к реальным. Это поможет ребенку собрать воедино все изученные разделы и окончательно подготовиться к тому, что его ждет на экзамене.

Главное — закончить приготовления за день до решающего испытания. Соблазн как можно больше повторить все в последние сутки очень велик.

Но будет гораздо лучше, если будущий выпускник просто отдохнет и выспится.

Вообще, полноценно отдыхать рекомендуется на протяжении всего периода подготовки, поскольку уставший мозг вряд ли способен полноценно воспринимать информацию и запоминать ее.

Однако мы понимаем, что этот совет, скорее всего, относится к разряду фантастических.

Желаем одиннадцатиклассникам продуктивной работы в ближайшие два месяца и высоких баллов на ЕГЭ! Удачи!

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