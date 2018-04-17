Киноафиши могут запретить расклеивать около школ и домов творчества

России может появиться запрет на расклеивание киноафиш менее чем за сто метров от школ, детских поликлиник и домов творчества.

Законопроект вводит понятие «организация, предназначенная для детей». Это те организации, которые осуществляют образовательную, медицинскую, спортивную деятельность. Перечни соответствующих организаций каждый регион должен будет определять сам.

Законопроектом также вводится запрет на распространение информационной продукции, запрещённой для детей, в радиусе 100 метров от указанных организаций. Кроме того, регионы получат возможность сокращаться до 50 метров разрешённую дистанцию.

Авторы отмечают, что за нарушение законодательства предусмотрена санкция в виде штрафа. Новые правила могут коснуться кинотеатров, библиотеки и театры. В кабмине пояснили, что уже сложилась практика, когда перед показом фильмов в кинотеатре демонстрируются киноанонсы, в том числе и перед фильмами, предназначенными для детей.