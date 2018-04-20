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Шестиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по биологии 20 апреля
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Шестиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по биологии 20 апреля 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Фото: Красный Север
Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
«Всероссийская проверочная работа по биологии проходит 20 апреля для учащихся 6 классов российских школ. Данная проверочная работа проводится в 2018 г. впервые, участие школ в ней добровольное. ВПР по биологии проведут более 26 тыс. школ из всех регионов России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверочная работа состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. На ее выполнение отводится 45 минут. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом, добавили в ведомстве. При необходимости можно пользоваться черновиком.
«Задания ВПР по биологии проверяют умение работать с изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, таблицами. Школьникам предлагается восстановить текст биологического содержания, вставив в него пропущенные термины. В работе проверяется умение учащихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. Также в ВПР проверяется умение использовать полученные теоретические знания в практической деятельности», — пояснили в Рособрнадзоре.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4-6 и 11 классов.
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