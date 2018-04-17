Российские школьники напишут первую часть всероссийской работы по русскому языку 17 апреля

«Первая часть всероссийской проверочной работы (ВПР) по русскому языку пройдет 17 апреля для учащихся 4 классов, им предстоит написать диктант и выполнить два связанных с ним задания. ВПР проводится в штатном режиме, участие в ней примут 39 тыс. школ из всех регионов России . Первая часть проверочной работы рассчитана на 45 минут. ВПР по русскому языку 17 апреля пройдет и для пятиклассников. Участие в ней примут 37,6 тыс. школ из всех регионов. ВПР проводится в штатном режиме. Она включает в себя 12 заданий и рассчитана на 60 минут», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что вторую часть, состоящую из 12 заданий, участники напишут 19 апреля.

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

Рособрнадзоре напомнили, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4, 5, 6 и 11 классов.