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Российские школьники напишут первую часть всероссийской работы по русскому языку 17 апреля
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Российские школьники напишут первую часть всероссийской работы по русскому языку 17 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Первая часть всероссийской проверочной работы (ВПР) по русскому языку пройдет 17 апреля для учащихся 4 классов, им предстоит написать диктант и выполнить два связанных с ним задания. ВПР проводится в штатном режиме, участие в ней примут 39 тыс. школ из всех регионов России. Первая часть проверочной работы рассчитана на 45 минут. ВПР по русскому языку 17 апреля пройдет и для пятиклассников. Участие в ней примут 37,6 тыс. школ из всех регионов. ВПР проводится в штатном режиме. Она включает в себя 12 заданий и рассчитана на 60 минут», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что вторую часть, состоящую из 12 заданий, участники напишут 19 апреля.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
В Рособрнадзоре напомнили, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4, 5, 6 и 11 классов.
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