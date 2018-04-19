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Пятиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по математике 19 апреля
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Пятиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по математике 19 апреля 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Фото: Красный Север
Всероссийская проверочная работа (ВПР) по математике для пятых классов пройдет 19 апреля, также в этот день учащиеся четвертых классов выполнят вторую часть ВПР по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«ВПР в четвертых и пятых классах проводятся в 2018 г. в штатном режиме. Проверочная работа по русскому языку пройдет в 39 тыс. школ, по математике — в почти 38 тыс. школ из всех регионов России», — говорится в сообщении.
Первую часть проверочной работы по русскому языку (диктант) четвероклассники написали 17 апреля. Вторая часть работы включает 12 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. Проверочная работа по математике в пятых классах содержит 14 заданий, на выполнение которых дается 60 минут. Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся четвертых, пятых, шестых и 11 классов.
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