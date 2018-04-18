Почти 32 тыс. школ проведут всероссийские проверочные работы по математике

Учащиеся 6-х классов почти из 32 тыс. школ напишут 18 апреля 2018 г. всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). «ВПР по математике пройдет 18 апреля для обучающихся в 6-х классах. ВПР в 6-х классах проводится по решению школы, участие в ней примут 31,7 тыс. школ из всех регионов России », — говорится в сообщении.

Уточняется, что на выполнение работы по математике дается 60 минут. Работа содержит 13 заданий. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. При необходимости участники могут использовать черновик.

«Участники ВПР должны продемонстрировать владение понятиями отрицательные числа и обыкновенная дробь, умение находить часть числа и число по его части. В заданиях проверяется владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. Также участники должны продемонстрировать умение оперировать понятием модуль числа, сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки», — пояснили в пресс-службе.

Задания ВПР направлены на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания, применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, резюмировали в ведомстве.

ВПР — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

В марте-мае 2018 г. ВПР проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.