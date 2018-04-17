КC решит вопрос об отсрочке от армии студентам магистратуры

КC разрешит вопрос об отсрочке от армии студентам магистратуры

Конституционный суд РФ во вторник огласит постановление по делу о проверке конституционности нормы, которая не позволяет получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре.

Конституционный суд РФ (КС) 29 марта в открытом заседании рассмотрел жалобы на подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно оспариваемой норме, право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется для получения высшего образования только один раз, что не позволяет обладателям диплома бакалавра получить право на отсрочку для обучения в магистратуре.

Полномочные представители органов государственной власти в КС в ходе заседания заявили, что молодые люди, которые уже получали отсрочку от призыва во время обучения на бакалавриате, считаются уже реализовавшими право на отсрочку для получения высшего образования. Дальнейшее образование в магистратуре молодые люди вправе продолжить после прохождения военной службы, отметили полпреды Госдумы СФ , президента и правительства РФ в КС.

История вопроса

Спиридонов и Халиков окончили среднюю школу после достижения совершеннолетия, а потому еще до поступления в вуз воспользовались отсрочкой от призыва. Вторую отсрочку молодые люди получили во время обучения по программе бакалавриата. В 2017 году призывные комиссии решили призвать обоих молодых людей на военную службу.

Спиридонов обратился в суд, однако первая и апелляционная судебные инстанции признали, что отсрочка от призыва может быть предоставлена лишь два раза, и заявитель эти льготы уже исчерпал. Бугульминский городской суд приостановил производство по аналогичному иску Халикова и обратился в КС.

В своих обращениях в КС заявители указывают, что прием детей в первый класс школы осуществляется по достижении ими возраста семи или восьми лет. Совершеннолетие учеников постарше наступает до окончания школы, что влечет предоставление отсрочки для получения среднего общего образования. Одновременно это лишает их возможности после получения высшего образования по программе бакалавриата продолжить обучение в магистратуре.

При этом законодательство об образовании и конституция РФ гарантируют право на непрерывное образование. Таким образом, по мнению заявителей, нарушаются конституционные принципы обеспечения равенства прав и свобод, а также реализации права на образование в течение всей жизни.