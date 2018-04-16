Проект обязательного для всех распределения после ВУЗа ужаснул студентов

Россию могут вернуть обязательное распределение по рабочим местам для выпускников отечественных ВУЗов. Такой законопроект подготовил депутат Госдумы Сергей Вострецов . По мнению автора, студентов, которые получили высшее образование на бюджетной основе, следует обязать не меньше четырех лет отработать на госслужбе. Мы поговорили с г-ном Вострецовым о его инициативе, взбудоражившей всех студентов.

Приведем краткое описание законопроекта о трудоустройстве выпускников ВУЗов, которое было внесено в Госдуму депутатом Вострецовым. Автор предлагает ввести обязательно рабочее распределение для студентов, которые получили высшее образование за счет госбюджета. Определены и сроки: после бакалавриата выпускник обязуется отработать в государственных организациях и органах власти четыре года, после специалитета — пять лет, а после магистратуры — шесть. В том случае, если выпускник решит пренебречь этой обязанностью, ему придется из собственного кармана возместить расходы, которое государство потратило на его обучение.

Сергей Вострецов считает, что таким образом мы сможем разрешить проблему с трудоустройством выпускников. Депутат убежден — нововведение принесет только пользу.

— Давайте посмотрим, что мы имеет сейчас, — объясняет Вострецов. — Во-первых, есть дети, которые пять лет получают образование за счет государства и которые рассчитывают на это государство. А когда они выпускаются, то обнаруживают, что никому не нужны. Они разочаровываются. Ведь это были пять лет их лучшей жизни! Они могли бы семьи за это время создать, или получить рабочую профессию, или состояться в жизни как бизнесмены, а потом получить дополнительное образование, если им его не хватает. А здесь они все пять лет рассчитывали на государство: раз оно дало бюджетное место, значит оно их ждет. В итоге их ждет только разочарование.

Также депутат считает, что новый закон откроет большие возможности для студентов из регионов. Сейчас преимущество для поступления однозначно у жителей больших городов: здесь лучше подготовка, нет недостатка в репетиторах на любой кошелек. В случае с обязательным распределением отпадет процент детей из состоятельных семей, которые учатся на бюджете, а потом идут работать, к примеру, в частную клинику родителей.

— Кроме того, мы должны рачительно относиться к государственным деньгам. Если мы говорим, что у нас есть потребность в работникам медицины, образования, культуры, мы должны нести ответственность за эти слова. Мы живем в рыночной экономике и денежку надо считать, особенно государственную денежку! Конечно, министерства будут чертыхаться. Это дополнительная работа, нужно вести планирование. Но почему-то многомиллионная армия может позволить себе просчитать, сколько им нужно танкистов, связистов, поваров. А прочие министерства почему не могут?

По словам депутата, сейчас сложилась неприятная тенденция, когда студенты выпускаются из ВУЗов и обнаруживают, что их рабочие места уже заняты: сотрудники часто занимают по две-три ставки, чтобы получать нормальную зарплату.

— Ну тогда давайте тогда не будем обманывать руководство страны, что у нас достойные зарплаты в госучреждениях, — говорит депутат. — Они достойные, только если ты совмещаешь две-три работы. Наш законопроект приведет к улучшению уровня жизни и к уменьшению лжи среди чиновников. Если у нас нет необходимости в таком количестве ставок, давайте их сокращать.

— Но если все работодатель будет не в состоянии обеспечить места для всех выпускников? Что делать в этом случае?

— Такой ситуации просто не будет, потому что все будет просчитываться заранее. А если все же случится, что учреждение не предоставило рабочее место, то его необходимо занести в черный список заявителей. И уволить работодателя. Сам ребенок, конечно, не будет ни в чем виноват. Ко второму чтению, возможно, мы подготовим доработку о том, что если государство в течение года не предоставило место, то обязанность отрабатывать его у выпускника сгорает. Но я не думаю, что такое произойдет.

— А если самого выпускника не устроит предложенное место?

— Вы знаете, есть миллион людей, которых устроит. А если нет — не надо занимать это бюджетное место в ВУЗе. Конечно, зарплаты невысокие, особенно у специалистов первой категории, которые только начинают свой трудовой путь. Но государство дает бюджетное место, чтобы вы оказали ему пользу. Государство на вас рассчитывает. А если вас это не устраивает, то и не надо поступать учиться за счет бюджета. Подумайте сами, вы займете чужое место, желающих-то очередь!

— Вы прописали в законопроекте, что в случае отказа студент будет обязан возместить стоимость обучения…

— Да, пропорционально отработанному времени. Отработал год — заплатишь за только за 4 года обучения, два — за три и так далее. Цену рассчитать очень просто, она известна и доступна каждому для ознакомления в любом ВУЗе. Так что сюрпризом это не будет. Каждый будет понимать, чем рискует. И, конечно, если выпускнику предложат зарплату в 200 тысяч в частном предприятии, он вправе сказать: «Выплачу вам за обучение, сколько положено, и пойду на свободу с чистой совестью».

— Если абитуриент приехал из регионов, его обяжут вернуться? Вы продумали этот момент?

— А это как в военном училище — распределение зависит от многих факторов: откуда приехал, какие оценки, насколько сообразительный человек. Если субъект РФ его направил в ВУЗ, он вправе рассчитывать, в первую очередь, на своего специалиста. Конечно, сам абитуриент может высказать свое пожелание…. Но вообще государство само должно распределить, где и какие ресурсы ему нужны.

— Вы сами работали по распределению?

— Конечно, я и сам распределялся. Но я военный, у меня не было выбора. И кстати, сейчас если курсант не хочет отрабатывать после учебы, он выплачивает компенсацию. Так что ничего нового мы не придумали. Почему одна категория граждан возмещает средства, потраченные государством на его обучение, а другая — нет? Это же неправильно. Чем они отличаются от гражданских? Эти 90-е годы нас всех расслабили. Бесконтрольное распределение бюджетных средств привело к тому, что мы не занимаемся планированием, а занимаемся освоением. И все крики против законопроекта — это крики чиновников, которые не хотят работать.

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Мы посмотрели, сколько стоит обучение в ведущих московских ВУЗах. Год учебы на факультете журналистики МГУ обойдется в 350 тысяч рублей на дневном отделении и 217 тысяч рублей на вечернем. В МГТУ им. Баумана год обучения по направлениям «менеджмент», «экономика», «социология» — 206 тысяч рублей. Направления «Техническая физика», «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения стоят существенно дороже — 284 тысячи рублей. В Высшей Школе Экономике год обучения по направлению „Экономика“ стоит 420 тысяч рублей, „Программная инженерия“ — 350 тысяч рублей, „компьютерная безопасность“ — 260 тысяч рублей.

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За объективной оценкой законопроекта мы обратились к Председателю Всероссийского Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктору Панину . По мнению эксперта, в современных условиях задумка обречена на провал.

— Я не думаю, что в данном виде у законопроекта есть будущее, — считает Панин. — Вообще в принудительном порядке ограничивать право выпускников на выбор — это неправильно. Ни одна экономика любой страны не предусматривает подобных ограничений и практик. Должен быть выбор. Государство обязано выполнять свою социальную функцию. Ведь высшее образование это своего рода социальный лифт, который позволяет создать систему равных возможностей для представителей разных слоев общества. Рубить сплеча нельзя.

В российской системе образования две главных проблемы. Во-первых, она давно оторвалась от рынка труда. Огромное количество специалистов готовится неизвестно для каких целей. Выпускники не уверены в своем будущем. Получается, что мы тратим государственные деньги на подготовку специалистов, которые не нужны экономике. И возникает вопрос: для чего же мы их готовим за счет бюджетных средств, которых и так всегда не хватает? Во-вторых, сильно упало качество образования. Эксперты признаются: в этой сфере очень серьезные проблемы. В противном случае мы бы давно были впереди планеты всей по всем международным показателям. И именно эти два момента нужно решать в первую очередь.

Если рассматривать западную систему высшего образования, там все-по-другому. Возьмем, к примеру, Гарвард , Оксфорд или Йельский Университет. Там выстроена система, при которой работодатели сами стоят в очереди за выпускниками! ВУЗы создали себе имя, историю и систему, в которой выпускник практически с начальных шагов обучения попадает в поле зрения большого количества работодателей. И у него не стоит вопрос: куда пойти работать. У него уже расписана траектория. Почему же наши законодатели не хотят создать что-то подобное?

Специалисты предлагают чиновникам заняться более насущными проблемами. Например, ввести санкции в отношении ВУЗов, которые не выполняют свои государственные задачи, у которых крайне низкий процент трудоустройства выпускников. Их финансирование продолжается только для того, чтобы снять социальное напряжение на конкретных территориях.

— Многие ВУЗы давно превратились в шарашкины конторы, а высшее образование — в фикцию, — категорично считает Виктор Викторович. — Школьное, увы, тоже к этому тяготеет. Это очень опасная тенденция. Мы теряем традиционные основы нашей классической университетской школы, фундаментальные образовательные стандарты. Мы должны стабилизировать систему и вернуться к ключевому вопросу — а это качество.

Давайте порассуждаем, что будет если мы введем эти обязательства. Неужели мы будем лучше готовить специалистов? Конечно, нет. На это нужны не годы, а десятилетия. Мы должны понимать, что любые изменения в системе образования покажут себя в лучшем случае через пару десятков лет. Но если они пойдут в неправильное русло, то „откатить“ назад быстро тоже не получится. Так мы и будем болтать нашу бедную систему, пока окончательно ее не угробим.

К слову, эксперты называют одну из частей системы, которая давно существует и прекрасно себя показала. Это так называемый целевой набор, когда конкретное предприятие (любое, как бюджетное, так и частное) выделяет деньги на подготовку необходимых специалистов, либо просит профильный ВУЗ подготовить этих специалистов. И гарантирует со своей стороны, что трудоустроит этого выпускника. Прием таких абитуриентов происходит на облегченных условиях: вступительные баллы для них ниже. Подавая документы на „целевое“ место, будущий студент подписывается на условие — отучившись, он будет обязан отработать на конкретном предприятии на конкретной должности. По сути выходит, что новый законопроект будет подменять систему целевого набора, который и так хорошо работает.

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