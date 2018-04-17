Принудительное или обязательное: как распределение после ВУЗов скажется на рабочих местах?

Госдуму внесен законопроект об обязательном распределении студентов, которые учились на бюджетной основе. Согласно идее его автора, выпускники, получившие бесплатное образование, должны будут отработать в госкомпаниях количество лет, равное годам, потраченным на обучение. Бакалавры должны будут проработать в составе государственных структур четыре года, а магистры — до шести лет.

После того как информация о законе просочилась в СМИ, в обществе вспыхнули споры. В то время, как одна сторона с надеждой смотрит на более ощутимую пользу высшего образования, нашлись и критики, подчеркнувшие, что качественного работника невозможно получить силой принуждения.

Депутат обозначил существующую проблему, подчеркнув, что каждый год при большом количестве заканчивающих ВУЗы, остается большое количество выпускников, которые не могут найти работу. Высок среди них процент тех, кто получал образование за государственный счет.

«А они все-таки рассчитывали на государство. Это в уме не укладывается — что на тебя тратятся деньги просто так, и потом ты окажешься невостребованным», — отметил Вострецов.

По его мнению, годы после выпуска являются самыми светлыми и многообещающими: «Это самое золотое время, когда можно завести семью, приобрести рабочую специальность, бизнес какой-то начать и дальше реализовываться». Как полагает Вострецов, около половины студентов после окончания учебы сталкиваются с проблемами в трудоустройстве: «Их рабочие места оказываются уже занятыми».

Есть и еще одна причина, вдохновившая политика на подобную инициативу. Он отметил, что принятие законопроекта позволит усилить контроль над бюджетными средствами и реализацией различных проектов.

Мы живем в государстве с рыночной экономикой. Мы не самая богатая страна, чтобы разбазаривать бюджетные средства направо и налево, время девяностых, когда министерства жили, чтобы осваивать бюджет, уходят в прошлое, и надо уже начинать вести прогноз, в этом нет никакого труда. Конечно, это дополнительная работа, дополнительная нагрузка — посчитать, сколько будет построено новых школ, больниц, сколько институтов откроется. Но это все можно распланировать как на уровне субъекта, так и на уровне федерации. Пора относиться к деньгам более ответственно

— Сергей Вострецов.

Из-за статистики, которая зачастую не учитывает реального положения дел, наблюдаются многочисленные ошибки в подсчете уровня зарплаты в том или ином регионе. Выпустившиеся из образовательных учреждений приходят на места, и выясняется, что несмотря на показатели, при 1000 рабочих мест и 500 работников, трудиться оказывается негде.

«Люди вынуждены работать вдвое, чтобы увеличилась зарплата, а мы отчитываемся, что по отрасли такая зарплата. И тогда давайте либо одну зарплату поднимать, либо эти ставки сокращать».

Люди, которые идут учиться на бюджет, начнут понимать: может за 20 тысяч тогда туда не стоит идти учиться, раз их такая зарплата не устраивает? Или если нет рабочего места, то они тоже не пойдут учиться. В конце-концов огромная очередь из ребят, которые хотят не просто получить образование, но и пойти потом работать по специальности

— Сергей Вострецов.

Автор законопроекта также подчеркнул, что работники, получившие должность по распределению, будут не просто возвращать государству деньги за образование, а получать зарплату и ценный опыт.

«Другой вопрос — может их отправят не туда, куда они хотят. Ну так в этом случае существуют целевые наборы — пожалуйста!», — сказал он.

Вострецов напомнил о том, что закон в большей мере поможет студентам из регионов. В то время как жители крупных городов могут нанять репетиторов, которые помогут им получить необходимые для конкретной работы навыки, в провинции дело обстоит хуже.

«Если государство вложило средства в граждан, оно наверное вправе требовать от них», — подчеркнул депутат.

Ну и специалист с опытом работы 5 лет будет нарасхват в любом учреждении. Он уже себя проявит, у него будет характеристика. За него будут держаться на месте и его будут пытаться переманить. Ну и дурь отобьют. Те, кто учился ради учебы, они не пойдут, понимая, что работать все-равно придется

— Сергей Вострецов.

По мнению депутата, студенты должны будут высказывать собственное желание. При распределении будут учитываться несколько факторов, включая место проживания, желание студента, а также потребность в специалистах в том или ином регионе. В случае, если документ будет принят, он коснется только тех, кому предстоит поступить. Все, кто будет учиться на момент его принятия, смогут доучиться без распределения.

На текущей стадии существующий законопроект является довольно сырым и ему предстоит быть рассмотренным различными министерствами.

Тот кто платит, тот и заказывает музыку. Самый свободный у нас — тот кто в пустыне. Выбор только скудный там. Если хочешь быть свободным — иди возьми кредит, учись где хочешь. Если ты хочешь десять образований — получай сколько хочешь. Но государство должно исходить из общих интересов. Налогоплательщики, где бы они ни жили, вправе рассчитывать, что к ним приедет доктор и учитель. Если не будет госсектора, не будет и бюджетного образования

— Сергей Вострецов.

Другое мнение

Следом наш корреспондент обратился за мнением к председателю студсовета «Бауманки» Марине Добринец. Девушка выступила за свободу выбора, в то же время не выразив неудовольствия от идеи работать на государство.

«Мы за то, чтобы ребята работали на хороших местах, на благо своего государства», сказала она.

При том отметила, что среди выпускников технических специальностей нехватки в спросе не наблюдается. Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана регулярно устраиваются на работу в крупные государственные и частные компании.

Но даже «технари» все же сталкиваются с проблемой поиска работы. «Я знаю, что у многих коллег есть проблемы. Часто требуется опыт работы. Но я считаю, что нельзя человека ограничивать в своих свободах».

Можно пользу государству приносить и в частном секторе, и в секторе малого бизнеса, о развитии которого сегодня все говорят, для того, чтобы поднять экономику. Работа только в государственных компаниях — наверное, это не то, чего от нас ждет завтра Россия и ждут работодатели. Создать свой бизнес, создавать рабочие места, помогать России развиваться — мне кажется, это хороший путь. И государственные корпорации, и частный сектор — должен быть какой-то баланс

— Марина Добринец.