СК проводит проверку по факту травмирования пассажирки автобуса

СУ СК региона проводит проверку информации о выпадении из автобуса и травмировании 26-летней жительницы Оренбурга

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и условия оказания транспортных услуг. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.