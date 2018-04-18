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СК проводит проверку по факту травмирования пассажирки автобуса
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СК проводит проверку по факту травмирования пассажирки автобуса 

АиФ-Оренбург 42 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
СУ СК региона проводит проверку информации о выпадении из автобуса и травмировании 26-летней жительницы Оренбурга.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и условия оказания транспортных услуг. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее собственный источник информации сообщил «АиФ Оренбург» о том, что 17 апреля в Оренбурге пассажирский автобус переехал женщину. Пострадавшая ехала в Никольский собор, на остановке «Газовик» она начала выходить из автобуса, но водитель, не заметив, что женщина еще не вышла, захлопнул двери и тронулся в места. Нога пассажирки застряла, она упала. Женщина оказалась в реанимации с разрывом внутренних органов.
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