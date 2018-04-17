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СК начал проверку по факту ДТП под Омском, при котором погибли четыре человека
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СК начал проверку по факту ДТП под Омском, при котором погибли четыре человека 

ТАСС 2 часа назад
ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Проверка начата по факту ДТП в Люблинском районе Омской области, при котором погибли четыре человека. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс— службе регионального следственного управления СК.
"Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса на автодороге Омск — Любино выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada Priora. В ДТП погибли водитель Lada и два его пассажира, включая ребенка. Еще один пассажир легкового автомобиля, водитель и пять пассажиров микроавтобуса доставлены в Люблинскую ЦРБ. Там одна пассажирка микроавтобуса скончалась. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Минздрава Омской области Светлана Оспенникова, госпитализированные «проходят обследование для оценки тяжести состояния и принятия решения о тактике лечения».
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