СК начал проверку по факту ДТП под Омском, при котором погибли четыре человека

ОМСК , 17 апреля. / ТАСС /. Проверка начата по факту ДТП в Люблинском районе Омской области , при котором погибли четыре человека. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс— службе регионального следственного управления СК.

Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса на автодороге Омск — Любино выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada Priora. В ДТП погибли водитель Lada и два его пассажира, включая ребенка. Еще один пассажир легкового автомобиля, водитель и пять пассажиров микроавтобуса доставлены в Люблинскую ЦРБ. Там одна пассажирка микроавтобуса скончалась. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.