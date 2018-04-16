Подмосковных школьников научат безопасному поведению в экстренных ситуациях

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и начальник Академии гражданской защиты МЧС России Виктор Панченков договорились о проведении серии уроков для подмосковных школьников по теме безопасного поведения в экстренных ситуациях, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена региона.

Инициатива проведения практикумов студентами академии в рамках уроков ОБЖ в подмосковных школах принадлежит Мишоновой. Занятия будут проходить один раз в месяц. Список школ будет формироваться по заявкам.

«Надеемся, что такие уроки заинтересуют директоров школ. Для нас очень важно, чтобы дети с ранних лет в игровой форме до автоматизма отработали основные навыки безопасного поведения в экстренных ситуациях. Только тогда в случае ЧП они не растеряются и будут действовать правильно», — сказала Мишонова.

Особое внимание во время уроков будет уделено действиям детей во время пожаров.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области также отметила, что такие уроки безопасного поведения могут стать и уроками профориентации.

«С одной стороны, студенты — это вчерашние дети и легко найдут общий язык со школьниками. С другой стороны, люди в форме, особенно спасатели, вызывают невольное восхищение и неподдельный интерес у подростков. Быть может, именно на таких занятиях кто-то из ребят определится с выбором будущей профессии», — сказала Мишонова.

В кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.