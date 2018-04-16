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Подмосковных школьников научат безопасному поведению в экстренных ситуациях
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Подмосковных школьников научат безопасному поведению в экстренных ситуациях 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и начальник Академии гражданской защиты МЧС России Виктор Панченков договорились о проведении серии уроков для подмосковных школьников по теме безопасного поведения в экстренных ситуациях, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена региона.
Инициатива проведения практикумов студентами академии в рамках уроков ОБЖ в подмосковных школах принадлежит Мишоновой. Занятия будут проходить один раз в месяц. Список школ будет формироваться по заявкам.
«Надеемся, что такие уроки заинтересуют директоров школ. Для нас очень важно, чтобы дети с ранних лет в игровой форме до автоматизма отработали основные навыки безопасного поведения в экстренных ситуациях. Только тогда в случае ЧП они не растеряются и будут действовать правильно», — сказала Мишонова.
Особое внимание во время уроков будет уделено действиям детей во время пожаров.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области также отметила, что такие уроки безопасного поведения могут стать и уроками профориентации.
«С одной стороны, студенты — это вчерашние дети и легко найдут общий язык со школьниками. С другой стороны, люди в форме, особенно спасатели, вызывают невольное восхищение и неподдельный интерес у подростков. Быть может, именно на таких занятиях кто-то из ребят определится с выбором будущей профессии», — сказала Мишонова.
В кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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