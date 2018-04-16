В Москве стартовали мероприятия в честь Национального дня донора

Москве стартовали мероприятия в рамках Национального дня донора, в их число входят сбор крови и лекции для населения, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«В медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы стартуют акции, приуроченные к Национальному дню донора: в рамках мероприятий будет организован сбор крови, лекции для населения, а также выездные донорские мероприятия для студентов московских вузов», — говорится в сообщении.

Цель акции — привлечь внимание общественности к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов. В России ежегодно в переливании крови нуждается более полутора миллионов человек. Московские клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять.

С 16 по 28 апреля мобильные пункты Центра переливания крови имени Гаврилова организованы в городских вузах для студентов, желающих присоединиться к донорскому движению. Мероприятия пройдут в Московском государственном университете имени Ломоносова , Московском государственном юридическом университете имени Кутафина, Российском экономическом университете имени Плеханова, Московском государственном университете пищевых производств, Московском городском педагогическим университете.

С 17 по 27 апреля в городских поликлиниках будут организованы тематические лекции для населения, посетить которые могут все желающие. Специалисты расскажут все о донорстве, развенчают мифы и ответят на интересующие вопросы. Ознакомиться с графиком проведения лекций можно в календаре мероприятий Навигатора московского здравоохранения.

«19 апреля медицинские организации Москвы приглашают всех желающих сдать кровь и присоединиться к донорскому движению. Перед сдачей крови необходимо ознакомиться с правилами и противопоказаниями. Со списком адресов медицинских организаций, приглашающих доноров, можно ознакомиться в календаре мероприятий Навигатора московского здравоохранения», — заключается в сообщении.