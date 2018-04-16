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В Москве стартовали мероприятия в честь Национального дня донора
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В Москве стартовали мероприятия в честь Национального дня донора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве стартовали мероприятия в рамках Национального дня донора, в их число входят сбор крови и лекции для населения, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
«В медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы стартуют акции, приуроченные к Национальному дню донора: в рамках мероприятий будет организован сбор крови, лекции для населения, а также выездные донорские мероприятия для студентов московских вузов», — говорится в сообщении.
Цель акции — привлечь внимание общественности к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов. В России ежегодно в переливании крови нуждается более полутора миллионов человек. Московские клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять.
С 16 по 28 апреля мобильные пункты Центра переливания крови имени Гаврилова организованы в городских вузах для студентов, желающих присоединиться к донорскому движению. Мероприятия пройдут в Московском государственном университете имени Ломоносова, Московском государственном юридическом университете имени Кутафина, Российском экономическом университете имени Плеханова, Московском государственном университете пищевых производств, Московском городском педагогическим университете.
С 17 по 27 апреля в городских поликлиниках будут организованы тематические лекции для населения, посетить которые могут все желающие. Специалисты расскажут все о донорстве, развенчают мифы и ответят на интересующие вопросы. Ознакомиться с графиком проведения лекций можно в календаре мероприятий Навигатора московского здравоохранения.
«19 апреля медицинские организации Москвы приглашают всех желающих сдать кровь и присоединиться к донорскому движению. Перед сдачей крови необходимо ознакомиться с правилами и противопоказаниями. Со списком адресов медицинских организаций, приглашающих доноров, можно ознакомиться в календаре мероприятий Навигатора московского здравоохранения», — заключается в сообщении.
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