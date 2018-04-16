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Студенты заинтересовались донорским движением
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Студенты заинтересовались донорским движением 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Студенты столичных вузов присоединятся к мероприятиям, которые приурочены к Национальному дню донора.
В вузы отправятся мобильные пункты Центра переливания крови имени Гаврилова. Нуждающимся помогут студенты МГУ имени Ломоносова, Московского государственного юридического университета имени Кутафина, Российского экономического университета имени Плеханова, Московского государственного университета пищевых производств и Московского городского педагогического университета. Мобильные пункты будут работать до 28 апреля.
Акции в честь Национального дня донора организует Департамент здравоохранения Москвы. Их проводят с целью привлечь внимание к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов. По статистике, в нашей стране каждый день в ней нуждаются свыше полутора миллионов горожан. Медицинские учреждения Москвы полностью обеспечены кровью, но запасы все равно нужно регулярно пополнять. В ближайшие дни на эту тему запланированы и тематические лекции, их смогут посетить все желающие.
Людям, которые хотят примкнуть к движению доноров, нужно помнить простые правила. За час до процедуры запрещено курить. Сутки нельзя употреблять жирную пищу, на два дня следует отказаться от спиртного. В течение трех дней до процедуры запрещено принимать лекарственные препараты.
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