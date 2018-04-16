Студенты заинтересовались донорским движением

Студенты столичных вузов присоединятся к мероприятиям, которые приурочены к Национальному дню донора.

В вузы отправятся мобильные пункты Центра переливания крови имени Гаврилова. Нуждающимся помогут студенты МГУ имени Ломоносова , Московского государственного юридического университета имени Кутафина, Российского экономического университета имени Плеханова, Московского государственного университета пищевых производств и Московского городского педагогического университета. Мобильные пункты будут работать до 28 апреля.

Акции в честь Национального дня донора организует Департамент здравоохранения Москвы . Их проводят с целью привлечь внимание к донорскому движению и необходимости пополнения банка крови и ее компонентов. По статистике, в нашей стране каждый день в ней нуждаются свыше полутора миллионов горожан. Медицинские учреждения Москвы полностью обеспечены кровью, но запасы все равно нужно регулярно пополнять. В ближайшие дни на эту тему запланированы и тематические лекции, их смогут посетить все желающие.

Людям, которые хотят примкнуть к движению доноров, нужно помнить простые правила. За час до процедуры запрещено курить. Сутки нельзя употреблять жирную пищу, на два дня следует отказаться от спиртного. В течение трех дней до процедуры запрещено принимать лекарственные препараты.