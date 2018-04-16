Министр образования КНР Чэнь Баошэн посетил Аомэнь

Аомэнь, 16 апреля / Синьхуа / — По приглашению главы администрации САР Аомэнь Цуй Шианя 15-16 апреля министр образования КНР Чэнь Баошэн во главе делегации посетил Аомэнь.

За время пребывания в Аомэне Чэнь Баошэн и Цуй Шиань обменялись мнениями по вопросам патриотического воспитания, обменов и сотрудничества внутренних районов с САР Аомэнь в области образования, участия аомэньских вузов в строительстве «Пояса и пути» и региона «Большого залива». Чэнь Баошэн заявил, что Министерство образования будет оказывать всю необходимую поддержку и помощь в развитии сферы образования в САР Аомэнь.

Цуй Шиань выразил глубокую благодарность Министерству образования за всемерную поддержку на протяжении многих лет.

В ходе пребывания в Аомэне Чэнь Баошэн также провел рабочие переговоры с главой социально-культурного департамента при администрации САР Аомэнь Тань Цзюньжуном, а также принял участие в церемонии открытия Института Конфуция при Аомэньском университете. —0—