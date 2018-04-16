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Стартовал набор в Президентское кадетское училище в Петрозаводске
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Стартовал набор в Президентское кадетское училище в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В этом году юношей будут набирать только в пятые классы.
Прием документов в Президентское кадетское училище в столице Карелии начался с 16 апреля. Как сообщается на сайте учреждения, в этом году набор кандидатов осуществляется только в пятые классы.
Отбор проводится на конкурсной основе среди мальчиков годных по состоянию здоровья, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст.
С перечнем документов, необходимых для предоставления в приемную комиссию, можно ознакомиться здесь. Телефон приемной комиссии: 8 (8142) 35-45-60.
Напомним, кадетское училище открылось в Петрозаводске 1 сентября 2017 года. О том, как проходило открытие учебного учреждения, здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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