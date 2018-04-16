Стартовал набор в Президентское кадетское училище в Петрозаводске

В этом году юношей будут набирать только в пятые классы.

Прием документов в Президентское кадетское училище в столице Карелии начался с 16 апреля. Как сообщается на сайте учреждения, в этом году набор кандидатов осуществляется только в пятые классы.

Отбор проводится на конкурсной основе среди мальчиков годных по состоянию здоровья, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст.

С перечнем документов, необходимых для предоставления в приемную комиссию, можно ознакомиться здесь. Телефон приемной комиссии: 8 (8142) 35-45-60.