Стартовал набор в Президентское кадетское училище в Петрозаводске 

В этом году юношей будут набирать только в пятые классы.
Прием документов в Президентское кадетское училище в столице Карелии начался с 16 апреля. Как сообщается на сайте учреждения, в этом году набор кандидатов осуществляется только в пятые классы.
Отбор проводится на конкурсной основе среди мальчиков годных по состоянию здоровья, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и возраст.
С перечнем документов, необходимых для предоставления в приемную комиссию, можно ознакомиться здесь. Телефон приемной комиссии: 8 (8142) 35-45-60.
Напомним, кадетское училище открылось в Петрозаводске 1 сентября 2017 года. О том, как проходило открытие учебного учреждения, здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru