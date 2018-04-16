Конкурс «Юные дарования» прошел в Наро‑Фоминском округе

В Центральной школе искусств «Гармония» в подмосковном Наро-Фоминском городском округе во второй раз прошел межзональный конкурс детского и юношеского творчества «Юные дарования», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Учредителями конкурса являются министерство культуры Московской области и комитет по культуре, спорту и молодежной политике Наро-Фоминского городского округа.

«В этом году в конкурсе приняло участие 182 учащихся из 27 школ дополнительного образования 15 муниципалитетов Московской области. Конкурс проходил в четырех номинациях: фортепиано, академическое сольное пение, художественное слово и изобразительное искусство. Всего в конкурсе приняли участие 97 музыкантов и артистов и 85 художников», — говорится в сообщении.

Ранее подобный конкурс проходил один раз в два года. В нем принимали участие от 220 до 280 учащихся музыкальных школ, школ искусств и хореографической школы имени Зайцевой.