На ВДНХ открывается пятый Московский международный салон образования

МОСКВА , 18 апреля. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Пятый Московский международный салон образования (ММСО), крупнейшее российское мероприятие в этой сфере, открывается в среду на ВДНХ. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС его организаторы.

"В деловую программу ММСО вошло более 1000 мероприятий. В рамках ММСО эксперты обсудят не только современные тренды российского образования, но и глобальную образовательную повестку", — отметили устроители, подчеркнув, что председателем оргкомитета является вице-премьер Ольга Голодец

"В салоне примут участие представители всех 85 регионов", — рассказала ТАСС Голодец. Она добавила, что Россия сегодня делает ставку на образование как на конкурентное преимущество и последние годы движется вперед в мировых образовательных рейтингах.

"Для продолжения развития в этом направлении российскому образованию необходимы как новые технологии и инфраструктурные решения, так и плодотворный обмен идеями и успешным опытом. Московский международный салон образования, сочетающий масштабную выставку и обширную деловую программу, помогает достижению этих ключевых целей", — считает вице-премьер.

Программа салона

Второй год подряд ММСО проходит под эгидой ЮНЕСКО . В рамках салона состоится совместный форум Минобрнауки и Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. «Участники форума обсудят вызовы, которые возникают на пути развития образования с точки зрения использования возможностей информационных технологий и связанных с ними инновационных педагогических методов», — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Там уточнили, что в мероприятии примут участие Голодец, глава министерства образования и науки Ольга Васильева , руководитель отдела информационных технологий Института образования ЮНЕСКО Фенгчунь Миао, а также министры образования стран — членов ЮНЕСКО.

Для родителей, школьников и студентов запланирована целая серия специальных мероприятий в рамках субботней программы ММСО.

В дни работы салона пройдут многочисленные выставки, которые разместятся на территории площадью 25 тыс. кв. метров. Ведущими экспонентами станут российские и международные образовательные организации, крупнейшие работодатели, компании, производящие учебное и техническое оборудование и программное обеспечение, оказывающие различные услуги в сфере образования — всего более 400 участников. В этом году устроители салона, который продлится по 21 апреля, ожидают более 60 тыс. посетителей.

Первый ММСО прошел в 2014 году в Экспоцентре. Главным организатором является Минобрнауки РФ.