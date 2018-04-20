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На ВДНХ начал работу V Московский международный салон образования
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На ВДНХ начал работу V Московский международный салон образования 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: planet-today.ru
В работе V Московского международного салона образования приняли участие ведущие вузы МВД России, которые представили современное оборудование и инновационные технологии, которые используются при подготовке будущих полицейских.
Выставку посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.
Гости ознакомились с экспозицией, посвященной 300-летию российской полиции, и отметили развитую учебную базу, позволяющую готовить кадры для органов внутренних дел и отвечающую всем требованиям времени.
«Система подготовки кадров в МВД России не только крупнейшая в стране, но и одна из самых организованных и современных. Наши вузы оснащены всем необходимым оборудованием для подготовки кадров нового поколения», — отметил Владимир Кубышко
Большой интерес у посетителей салона вызвал аппаратно-программный комплекс исследования мобильных устройств UFED, который используется в учебном процессе в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя.
Нижегородская академия МВД России представила не имеющую аналогов в стране информационно-образовательную программу оценки развития способности сотрудника к компетентному применению оружия. С ее помощью курсанты учатся не только метко стрелять, но и быстро принимать решение.
Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова занимается профильной подготовкой будущих сотрудников ГИБДД. Представители вуза привезли на выставку различную технику, позволяющую проводить обучение в обстановке максимально приближенной к реальной. К учебному тренажеру — патрульной машине ДПС выстроилась очередь из посетителей выставки, желающих «догнать» нарушителя ПДД.
Сотрудники Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России продемонстрировали работу полиграфа нового поколения. Курсанты технического факультета Воронежского института МВД России выставили творения, созданные на дополнительных занятиях в кружке робототехники.
Юные посетители выставки, перед которыми стоит выбор жизненного пути, получили представление о современных реалиях службы полиции, и перспективах, отрывающихся перед выпускниками ведомственных вузов.
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