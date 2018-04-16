На ММСО Минпромторг России представит отечественные новинки товаров для системы образования, программы профориентации и научно-технического творчества

С 18 по 21 апреля 2018 г. в Москве при поддержке Минпромторга России пройдёт крупнейшее российское мероприятие в сфере образования — Московский международный салон образования (ММСО).

В этом году Минпромторг России первые в рамках своего участия в ММСО представит профориентационные программы российских компаний. Министерство также ознакомит посетителей салона с отечественными новинками учебного оборудования и уникальными инженерными решениями для образовательных учреждений.

Кроме того, при поддержке Минпромторга на площадке ММСО свой опыт работы с талантливой молодёжью и успехи сотрудничества с отечественными производителями продемонстрируют сразу несколько крупнейших фестивалей детского научно-технического и инновационного творчества. Ежедневно на стенде министерства будет работать технологический коворкинг, на котором методисты фестивалей помогут ребятам проявить свои знания, способности и выбрать профессиональную ориентацию.

Минпромторг России традиционно примет активное участие и в деловой программе ММСО. В программу форума «Российский производитель» включены два значимых для развития отечественного производства и образования мероприятия — панельных дискуссий «Роль промышленности в образовании» и «Место профориентации в развитии промышленных предприятий индустрии детских товаров».

Так на панельной дискуссии по профориентации обсудят вопросы развития рынка учебного и лабораторного оборудования для подготовки технических специалистов под современные требования промышленности, а также ход реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» и успешные практики внедрения профориентационной программы «Школа — вуз — предприятие» (мероприятие состоится в 17:00 ч. в зале «Рачинский»).

В рамках площадки «Роль промышленности в образовании» участники рассмотрят возможности модернизации системы образования посредством привлечения и применения опыта крупнейших российских промышленных компаний, будут подняты вопросы влияния промышленного потенциала России на трансформацию образовательного пространства, а также опыт разработки и реализации новых образовательных форматов, и перспективы развития системы профессионального образования в нашей стране (мероприятие состоится в 15:00 ч. в зале «Рачинский»).

В последний день работы салона Министерство промышленности и торговли Российской Федерации организует «детскую» программу мастер-классов для самых маленьких посетителей.

Для посещения мероприятия представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию на сайте ММСО по адресу http://2018.mmco-expo.ru/join/media/.