Ещё
На ММСО Минпромторг России представит отечественные новинки товаров для системы образования, программы профориентации и научно-технического творчества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На ММСО Минпромторг России представит отечественные новинки товаров для системы образования, программы профориентации и научно-технического творчества 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
С 18 по 21 апреля 2018 г. в Москве при поддержке Минпромторга России пройдёт крупнейшее российское мероприятие в сфере образования — Московский международный салон образования (ММСО).
В этом году Минпромторг России первые в рамках своего участия в ММСО представит профориентационные программы российских компаний. Министерство также ознакомит посетителей салона с отечественными новинками учебного оборудования и уникальными инженерными решениями для образовательных учреждений.
Кроме того, при поддержке Минпромторга на площадке ММСО свой опыт работы с талантливой молодёжью и успехи сотрудничества с отечественными производителями продемонстрируют сразу несколько крупнейших фестивалей детского научно-технического и инновационного творчества. Ежедневно на стенде министерства будет работать технологический коворкинг, на котором методисты фестивалей помогут ребятам проявить свои знания, способности и выбрать профессиональную ориентацию.
Минпромторг России традиционно примет активное участие и в деловой программе ММСО. В программу форума «Российский производитель» включены два значимых для развития отечественного производства и образования мероприятия — панельных дискуссий «Роль промышленности в образовании» и «Место профориентации в развитии промышленных предприятий индустрии детских товаров».
Так на панельной дискуссии по профориентации обсудят вопросы развития рынка учебного и лабораторного оборудования для подготовки технических специалистов под современные требования промышленности, а также ход реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» и успешные практики внедрения профориентационной программы «Школа — вуз — предприятие» (мероприятие состоится в 17:00 ч. в зале «Рачинский»).
В рамках площадки «Роль промышленности в образовании» участники рассмотрят возможности модернизации системы образования посредством привлечения и применения опыта крупнейших российских промышленных компаний, будут подняты вопросы влияния промышленного потенциала России на трансформацию образовательного пространства, а также опыт разработки и реализации новых образовательных форматов, и перспективы развития системы профессионального образования в нашей стране (мероприятие состоится в 15:00 ч. в зале «Рачинский»).
В последний день работы салона Министерство промышленности и торговли Российской Федерации организует «детскую» программу мастер-классов для самых маленьких посетителей.
Для посещения мероприятия представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию на сайте ММСО по адресу http://2018.mmco-expo.ru/join/media/.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Ашан ищет российских поставщиков для зарубежных магазинов Россия и Индия обсудили формат сотрудничества в сфере производства комплектующих для военной техники Минпромторг выступил с предложениями по развитию региональной промышленной политики на КЭФ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила неожиданную поддержку99
Российский «Панцирь» отбил атаку США136
Позор с Сирией, агрессивные планы Трампа и другие события дня4
Действия России встревожили Израиль477
Москва раскрыла цель атаки США на Сирию24
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение