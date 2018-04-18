Директор ММСО Максим Казарновский — о трендах в образовании, ЕГЭ и школьных предметах

С 18 по 21 апреля на ВДНХ пройдет крупнейшее мероприятие в сфере образования России . На площадке 75 павильона развернулся V Московский международный салон образования (ММСО) — открытый форум и самая масштабная в стране выставка образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Директор салона Максим Казарновский в интервью порталу Москва 24 рассказал об итогах прошлогоднего салона, поведал об опыте семейного образования, а также ответил, почему ЕГЭ — это хорошо.

— Максим Сергеевич, второй год подряд главной темой салона становится «Новая экосистема образования». Почему решили продолжить развивать эту тему?

— В прошлом году мы только начали говорить об экосистеме. В нашем представлении, это система связей между всеми участниками образовательного процесса, поэтому тема оказалась бесконечной, неисчерпаемой, и мы задали тренд на изучение этих связей. Мы поняли, что тогда мы ее не доисследовали — это была такая первая попытка разобраться с комплексной системой взаимоотношений в системе образования. Поэтому мы продолжаем это делать.

Салон — это зеркало всех процессов, которые происходят в системе образования. Мы говорим и про дошкольное, и про школу, и про вузы, и про серебряный возраст, и про государственную политику — то есть мы освещаем всю палитру образования. Если мы говорим про связи, то мы, с одной стороны, исследуем эти связи по отдельности, с другой — протягиваем сквозные линии, чтобы все увязать.

— А каковы итоги прошлогоднего салона? Что удалось реализовать, а что еще предстоит?

— В прошлом году мы четко прочувствовали запрос на глобальный диалог. Площадка салона стала таким коммуникационным хабом, местом, где можно решить целую палитру своих вопросов, сценариев за четыре дня. За прошедший год у нас проходил анализ работы с аудиторией: мы проводили опросы, и 73 процента респондентов ответили, что для них салон является ключевым местом по формированию профессиональных взглядов, по повышению квалификации и не только.

В прошлом году мы также точно осознали разрыв, с которым в этом году будем работать: есть бизнес и есть профессиональные сообщества, но их коммуникация происходит в разных плоскостях. В этом году мы исправляем ситуацию, максимально глубоко пробуем интегрировать бизнес, но не через рекламу и маркетинг, а через экспертизу. Соответственно, через экспертную позицию мы попытаемся соединить бизнес с целевой аудиторией.

— Сколько образовательных площадок и стендов ожидается в этом году, сколько гостей ждете?

— В этом году в 75-м павильоне ВДНХ разместятся 400 экспонентов, среди них — более 100 крупнейших федеральных вузов и колледжей, представители бизнеса самых разных направлений от учебных пособий до IT-и комплексных решений по управлению. Есть также аллея «стартапов», которые заходят на рынок. Их становится все больше и больше, потому что есть сектор дополнительного образования. Мы ожидаем от 50 до 60 тысяч посетителей, но рассчитываем, что это будут осознанные посещения, ведь на салоне пройдет тысяча мероприятий за четыре дня.

Чтобы не потерять время впустую, участникам и гостям лучше подготовиться заранее. Поэтому мы приглашаем нашу аудиторию сначала на сайт и в соцсети, чтобы познакомиться с контентом, попробовать составить себе индивидуальный маршрут, узнать, какие экспозиции есть на выставке, в какие дни какие проходят мероприятия. Для этого на сайте есть личный кабинет, где можно составить свой личный комплексный маршрут пребывания на салоне. Мы все усилия прикладываем, чтобы посетитель был более информирован и мотивирован на происходящее.

— А какие сценарии вы предлагаете на салоне для школьников и родителей?

— У нас зарегистрировано около 900 школьных групп и 15 тысяч человек, которые хотят приехать. На салоне мы пробуем соединить точку, в которой школьники находятся в процессе образования, и точку, в которую можно прийти с точки зрения ожидания рынка труда и будущей профессии — запрос бизнеса на специалистов. На салоне они могут достроить траекторию с помощью разных систем тестирования (в результате которых они понимают склонность к одному из семи нами разработанных потенциальных интересов: экономика, финансы, медицина, IT, инженерия, арт-индустрия, педагогика и так далее). По этим линиям можно познакомиться с вузами и колледжами, чтобы получить образование, с работодателями можно поговорить о рынке профессий, а в залах профессий можно понять и проконсультироваться в рамках мастер-классов со специалистами по кадрам, с представителями разных индустрий, понять, куда движется рынок.

В субботу к этому диалогу присоединяются еще родители. Наше глубокое убеждение в том, что родитель должен быть информирован обо всем, что происходит в образовании, не меньше, чем образовательные учреждения. Понятно, что школа всегда будет отставать, время и ребенок будут все время идти вперед, а подхватывать инициативу должны родители. Они должны в какой-то момент взять и достроить то, что не достроила школа.

С родителями в субботу мы поговорим про сложные отношения со школой и про все проблемы (которых — миллион). Мы провели опрос и выявили эти болевые точки, по ним построена отдельная программа. Проблема родителей — это, например, выбор школы. Согласно опросам, мы поняли, что школу выбирают три раза: в начальной, в средней и в старшей — и это может быть три разных образовательных учреждения.

Другая программа построена вокруг профессии быть родителем. Третья часть — это роль гаджетов в обучении. Понятно, что они проникли в жизнь ребенка, в жизнь семьи и в коммуникации между школьниками. Запрещать пользоваться гаджетами, конечно же, смешно, а вот как построить этот диалог, мы обсудим на салоне.

Также мы затронем тему карьеры для родителей 35+, 45+, чтобы они могли соответствовать своему ребенку.

— Сейчас набирают популярность детские технопарки, где ребят готовят к будущим техническим специальностям: робототехнике, 3D-моделированию, авиамоделированию и так далее. Почему сейчас требуются такие профессиональные навыки?

— Мне кажется это связано с тем, что технологий, которые позволяют заниматься этим, очень много. Их больше, чем для тех, кто хочет заниматься филологией. Есть люди, которые начали поставлять новые решения по робототехнике, по 3D-моделированию и так далее, то есть появилось предложение. Плюс, еще и традиционная сильная российская инженерная школа. Я знаю несколько фестивалей, которые объединяют практически всю страну — порядка 60-70 регионов. Есть общий запрос рынка на таких специалистов: например, ежегодно нам не хватает 100 тысяч программистов. Рынок диктует глобальную рамку, и под него подстраивается бизнес с поставщиками технологий и специалисты, которые очень востребованы в школах.

Мы на салоне будем объяснять, как быть успешным не только в технических специальностях, но и в гуманитарном образовании или в арт-индустрии. Там запрос не меньше, но гораздо меньше специалистов, которые могут транслировать знания.

— Каждый год предлагают те или иные предметы вернуть в образовательную программу или же включить новые. Например, недавно вернули астрономию и хотят добавить урок шахмат. По вашему мнению, какие предметы еще нужны школьникам для полноценного образования?

— В системе образования все взаимосвязано, один элемент тянет за собой всю систему, он не может быть вырван из контекста. Поэтому, чтобы любой предмет вводить, нужны основания. У нас сейчас есть делегация из Иркутской области , они действительно отреагировали на запрос министерства образования по астрономии. Астрономия не преподавалась 20 лет в школе, а класс людей, которые обучали этому предмету, исчез. Вот как раз Иркутске они нашли специалиста, который разработал программу для подготовки кадров и по внедрению. Поэтому любая новация в школе начинается с кадров и методической поддержки. Для того чтобы астрономия вернулась в каждую школу, нужно для этого инфраструктурное решение.

Мы сейчас обсуждаем большую тему с ЮНЕСКО про здоровье ребенка, в частности, про сексуальное воспитание. Это та тема, которая дико острая и дико важная, но не очень понятен провайдер этой темы с точки зрения школы. В рамках какого предмета, какая квалификация должна быть у специалиста? Про психологическое и физиологическое развитие ребенка нужно говорить, но вопрос — кто?

— В процессе обучения современному школьнику все меньше требуются бумажные носители, письменные принадлежности, школьные доски и тому подобное. По вашему мнению, когда все российские школьники и школы смогут перейти на «электронное обучение»?

— Будущее где-то наступило, где-то еще нет. Если в Москве с точки зрения технологий оно является повседневностью, то во многих регионах — это предмет длинного пути. Салон пытается сбалансировать и уравновесить это представление о будущем. У нас региональная составляющая — это порядка 20 тысяч человек, то есть около трети людей из регионов, и мы должны оправдывать эти надежды. В этом году у нас запланировано 12 региональных салонов по всей стране, куда мы едем с экспертизой, с поставщиками, с мастер-классами, и рассказываем о том, как это может работать, как это становится повседневностью, чтобы местные министерства образования принимали решения о закупке оборудования. Цена у всех гаджетов стремительно падает, поэтому они становятся доступными и в регионах тоже. Наша задача просветительского характера — рассказать, как это работает, где это можно купить и как это внедрить.

— Не думаете ли вы, что современная школа должна готовить детей к взрослой жизни, а не к тому, чтобы оттачивать навыки написания итоговых тестов ЕГЭ?

— Главный плюс ЕГЭ — насчет него нельзя договориться. Например, кому-нибудь ненавистную математику все равно нужно выучить. Вторая вещь — это большой социальный лифт. То есть люди из регионов с высокими результатами по ЕГЭ получили возможность приезжать в Москву и повысить конкуренцию на поступление во все вузы. В столицу приезжают лучшие, и москвичам нужно конкурировать с ними, это мотивирует и сильно изменяет качество потока в главные вузы.

Также сейчас пошел новый тренд: некоторые вузы требуют дополнительное портфолио к результатам ЕГЭ. Они готовы оценивать портфолио, добавляя дополнительные баллы. Это мотивирует учеников, родителей и школы выходить за территорию натаскивания на экзамены. С точки зрения общей конструкции ЕГЭ, его трогать нельзя, потому что чем меньше реформ, тем стабильнее будет образование. Но есть эти новые элементы, которые подстегивают выходить за территории ограниченности. Мы на салоне об этом говорим, и ректоры с работодателями подтверждают, что готовы оценить портфолио.

— А как вы относитесь к домашнему обучению? Может ли оно полностью заменить школьную атмосферу?

— У нас есть целый тренд, который называется семейное образование. Это те семьи, которые приняли решение обучать своего ребенка самостоятельно, а не в школах. В Москве около семи тысяч семей, которые этим занимаются. Есть несколько провайдеров этого образования, которые готовы способствовать и выстраивать свою собственную траекторию. На салоне мы также поднимем этот вопрос и покажем всех игроков, которые есть на этом рынке.

Это очень неоднозначная тема, но есть игроки, которые предлагают решения. Родитель может сам набирать тот контент, который нужен. Этому тренду в России пока три-четыре года. Родители готовы брать ответственность в начальной школе, но чем старше школьник, тем больше родителей возвращают детей обратно в школу, потому что уже гораздо сложнее заниматься их образованием. По законодательству все школьники все равно должны сдавать экзамены, быть закрепленным за конкретной школой и приходить раз в четверть на итоговые аттестации, то есть нет возможности изъять из программы те предметы, которые входят в базовую программу. На салоне будут американцы, французы и прибалты, у которых есть 20-летняя практика такого образования, и они расскажут о своих результатах.